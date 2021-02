Stationäre Impfungen starten im Münchner Impfzentrum

Für das Impfzentrum in der Messe München konnten jetzt die ersten 450 Impftermine für Mittwoch, 3. Februar, bis Freitag, 5. Februar, freigeschaltet werden. Am Wochenende werden dann die Erst- und Zweitimpfungen von medizinischem Personal fortgesetzt. Wie viele Impftermine in der kommenden Woche vergeben werden können, hängt von der Anzahl der verfügbaren Impfdosen ab.

Geimpft werden ausschließlich Personen, die über das Impfportal einen Termin vereinbart haben. Dazu müssen sich Impfwillige zunächst im Impfportal unter www.impfzentren.bayern registrieren. Sobald das Impfzentrum Termine freischaltet, generiert das Impfportal aus den registrierten Personen automatisiert eine Reihenfolge nach Impf-Priorisierung und versendet dieser Reihenfolge entsprechend eine Aufforderung zur Terminvereinbarung.

Über-80-Jährige, die keinen Online-Zugang haben, können sich telefonisch unter dem

Impf-Telefon 089/904292222 (täglich 8 bis 18 Uhr) registrieren lassen. Sie erhalten ihre Aufforderung zur Terminvereinbarung per Brief und können dann über das Impf-Telefon ihren Termin vereinbaren, jedoch erst nach schriftlicher Aufforderung.

Da nicht genügend Impfstoff für alle zur Verfügung steht, werden zunächst nur Personen der höchsten Prioritätsstufe geimpft, das sind unter anderem Über-80-Jährige und auch medizinisches und pflegerisches Personal, das durch die Arbeit besonders stark gefährdet ist. Insgesamt fallen in München rund 120.000 Menschen in diese höchste Prioritätsstufe. Zum Nachweis der Impfberechtigung als Angehöriger der höchsten Prioritätsstufe müssen Über-80-Jährige im Impfzentrum ihren Personalausweis vorlegen, berechtigte Berufsgruppen eine Bestätigung des Arbeitgebers oder einen Dienstausweis. Berechtigte mit einer medizinischen Indikation benötigen eine Bescheinigung vom Hausarzt. Außerdem sind der Impfausweis und medizinische Unterlagen wie ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste mitzubringen.

Die Impfung erfolgt im Impfzentrum in der Messe München, Am Messesee 2, in der Messehalle C3 (Eingang Nord).

Die Anreise ist möglich mit:

– Mit dem Auto: Autobahn A94, Anschlussstelle 5 „München-Riem“, Zufahrt über Tor 17

– Öffentlichen Verkehrsmitteln: U-Bahn Linie U2, Haltestelle Messestadt West. Von dort ist ein Bus-Shuttle zum Impfzentrum eingerichtet.

Das Impfzentrum hatte die Stadt pünktlich zum 15. Dezember in einer ersten Ausbaustufe fertiggestellt. Wenn entsprechende Impfstoffmengen zur Verfügung stehen, können bis zu 8.000 Personen am Tag stationär in der Messehalle geimpft werden.