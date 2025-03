Statistisches Amt feiert 150-jähriges Bestehen mit Festschrift

Wenn eine städtische Behörde 150 Jahre alt wird, dann hat sie viel zu erzählen: Wohl deshalb ist die Jubiläums-Festschrift des Statistischen Amtes rund 300 Seiten lang und 1,25 Kilogramm schwer geworden. Quasi druckfrisch überreichte Amtsleiterin Uta Thien-Seitz bei einem Fototermin das allererste Exemplar an Oberbürgermeister Dieter Reiter, der sich über das fertige Werk freut: „Ich werde dieses Buch mit Interesse durchlesen, schließlich haben sich die Mitarbeiter*innen des Statistischen Amts hier als Autor*innen viel Mühe gemacht und interessante, teils auch bislang unbekannte Geschichten, Anekdoten und vor allem Zahlen aus der Münchner Stadtgeschichte zusammengetragen.“

Inhaltlich erwartet die Leser*innen ein breites Spektrum Münchner Stadtgeschichte: zunächst einmal natürlich die des Statistischen Amtes im Wandel der Zeit. Wer gründete das Amt, welche Standorte hatte die Behörde und welche technische Entwicklung nahm es bis heute? Darüber hinaus beinhaltet die Festschrift jede Menge historische Statistiken beziehungsweise Grafiken, zum Beispiel zum damaligen Rückgang der Pferdefuhrwerke im Vergleich zur gleichzeitigen Zunahme der Automobile. Sie liefert Antworten darauf, was es mit dem „Münchner Bierherz“ auf sich hatte, wer den Werbeslogan „Weltstadt mit Herz“ prägte und wie der millionste Bürger der Stadt ermittelt wurde. Kapitel mit aufschlussreichen Daten zur Flächen- und Bevölkerungsentwicklung, zum Wohnungsbau beziehungsweise Verkehr oder Fakten zu Pandemien, dem Tourismus sowie den beliebtesten Vornamen der „Münchner Kindl“ sind ebenfalls enthalten. Apropos: Gleich am Anfang der Festschrift führt das Münchner Kindl höchstpersönlich – mit einem leichten Augenzwinkern – ein Interview mit der aktuellen Amtsleitung Uta Thien-Seitz.

Alle, die an einem kostenfreien Exemplar der Festschrift interessiert sind: Sie ist ab Donnerstag,13. März, in der Stadt-Information erhältlich beziehungswiese zum Download abrufbar unter https://stadt.muenchen.de/infos/statistik-150-jahre.html.

Zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird die Festschrift am Dienstag,11. März, 19 Uhr, im Rahmen eines Empfangs mit geladenen Gästen im Alten Rathaus. Es sprechen Bürgermeister Dominik Krause, Uta Thien-Seitz, Leitung des Statistischen Amtes, sowie der frühere Präsident des Statistischen Bundesamts und Generaldirektor von Eurostat, Professor Dr. Walter Radermacher.

Darüber hinaus sind unter anderem der vom Statistischen Amt ermittelte millionste Münchner Bürger, Thomas Seehaus, beziehungsweise die 1,5 millionste Bürgerin, Amelia Meyer, anwesend.