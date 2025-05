Stauprognose 23. bis 25. Mai 2025

Letztes Mai Wochenende verspricht ruhigen Verkehr / Rund?1200 Baustellen können für Engpässe sorgen

Der ADAC rechnet am kommenden Wochenende mit weitgehend fließendem Verkehr auf Deutschlands Fernstraßen. In den meisten Bundesländern sowie den angrenzenden Nachbarstaaten sind derzeit keine Ferien. Die einzige Ausnahme ist Hamburg: Dort haben Schülerinnen und Schüler einwöchige Pfingstferien. Daher kann es rund um die Hansestadt zu stärkerem Ausflugsverkehr in Richtung Nord- und Ostsee kommen. Die derzeit größte Behinderung stellen die bundesweit etwa 1200 Autobahn-Baustellen dar. Wer bei schönem Wetter Tagesausflüge in Naherholungsgebiete rund um Großstädte plant, sollte ebenfalls mit zeitweisen Verzögerungen rechnen.

Im Ausland können folgende Baustellen zu Behinderungen führen:

Österreich: einspurige Führung an der Luegbrücke (A13 Brenner) und Großbaustelle Tunnelkette Golling–Werfen (A10 Tauern). Wochenend-Abfahrtsperren auf der A12 Inntalautobahn und der Fernpass-Route.

Italien/Schweiz: Wechselseitiger Einbahnverkehr südlich von Pfunds auf der Reschenpass-Straße; Ausweichroute über die Schweiz wird empfohlen.

Tschechien: Tunnelarbeiten auf der D8 nahe der deutsch-tschechischen Grenze verursachen Staugefahr.

Seit Anfang Mai finden an allen deutschen Grenzen verstärkte Einreisekontrollen statt. Insbesondere an den Autobahnübergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) sind Wartezeiten möglich. Auch die Ausreisekontrollen in Richtung Frankreich sowie die Einreisekontrollen aus den Niederlanden können zu Verzögerungen führen.

Wichtige Hinweise für Reisende:

Für den Grenzübertritt müssen Erwachsene und auch Kinder im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein. Ein Führerschein allein reicht nicht aus.

Aufgrund der verstärkten Kontrollen sollten Reisende mehr Zeit wegen möglicher Verzögerungen einplanen.

Vor Reiseantritt sollte man sich unbedingt über die aktuelle Verkehrslage und Wartezeiten an den Grenzen informieren.

Weitere Informationen zu allen Baustellen, Sperrungen und aktuellen Verkehrslagen unter www.adac.de/verkehr.