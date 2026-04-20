Stauprognose: 24. bis 26. April 2026 – Staugefahr durch Ausflugsverkehr

Wer am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, muss mit wenig Verzögerungen rechnen. Nur bei schönem Frühlingswetter ist die Staugefahr in Richtung Alpen und andere Ausflugsregionen durch Wanderer und Wochenendausflügler erhöht, vor allem Freitagnachmittag und Samstagvormittag. Dasselbe gilt für den Rückreiseverkehr durch die Tagesausflügler am Sonntagnachmittag.

Erhöhter Parkdruck wird in Stuttgart durch den Besucherverkehr zum Cannstatter Wasen (bis 10. Mai) erwartet, genauso wie verstärkter Anreiseverkehr auf der A8 Richtung Salzburg zum Red Bull Ring (24. bis 26. April) in der Steiermark.

Große Staugefahr herrscht deshalb aber nicht. Engpässe und Verzögerungen müssen lediglich an den rund 800 Baustellen sowie auf den Autobahnen rund um die Ballungszentren während der Rush-Hour einkalkuliert werden. Zudem gibt es Abfahrtssperren bei Stau auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn und der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. In Österreich gibt es aktuell keine Abfahrtssperren, eventuell werden diese bei Bedarf wieder aktiviert. Für Lkw herrscht am Sonntag Fahrverbot.

Die Staustrecken auf den Fernreiserouten:

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Arnheim – Oberhausen – Köln; Würzburg – Nürnberg

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz

A5 Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A13 Berliner Ring – Dresden

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Heilbronn – Stuttgart

A96 München – Lindau



Durch Bauarbeiten bleibt die Situation auf folgenden Strecken im Ausland angespannt: So sind in Österreich die Tauern, Inntal- und Brennerautobahn betroffen, in der Schweiz sind insbesondere die Gotthard- und die San-Bernardino-Route staugefährdet. Zusätzlich kann es auf den Verbindungen zwischen Bern, Zürich, Basel und Chur zu Engpässen kommen. In Italien ist vor allem die Brennerroute (A22) stark frequentiert.

Der Reiseverkehr ist insgesamt gering. In den Niederlanden beginnen einwöchige Mai-Ferien, und auch einige Regionen Frankreichs und der Schweiz starten in die Ferien.

Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen Wartezeiten geben.

Weitere aktuelle Hinweise finden Sie unter den Verkehrsinformationen auf www.adac.de.