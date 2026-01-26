Stauprognose: 30. Januar bis 1. Februar 2026

Winterferienbeginn in drei Bundesländern / Staugefahr Richtung Alpen

Zum Start der Winterferien in mehreren Bundesländern rechnet der ADAC am kommenden Wochenende mit deutlich mehr Verkehr auf den Autobahnen. Besonders ab Freitagnachmittag ist mit einem erhöhten Reiseaufkommen zu rechnen.

In Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt beginnen die einwöchigen Winterferien. In Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gibt es verlängerte Wochenenden mit zwei schulfreien Tagen und in Hamburg ist der 30. Januar schulfrei. Entsprechend setzt ab Freitagnachmittag ein verstärkter Reiseverkehr ein – sowohl in Richtung Küste als auch in die Wintersportregionen der Alpen und der Mittelgebirge. Zudem ist am Sonntagnachmittag mit Rückreiseverkehr zu rechnen, der durch Urlauber aus Bundesländern mit laufenden Schulferien zusätzlich verstärkt wird. Zwar ist die Bautätigkeit derzeit gering, bestehende Dauerbaustellen können jedoch für zusätzliche Behinderungen sorgen.

Auch winterliche Straßenverhältnisse können die Lage verschärfen und regional für Behinderungen sorgen. Bei Schnee- oder Eisregen erhöht sich die Staugefahr erheblich.

Zu den besonders staugefährdeten Strecken in Deutschland zählen:

A1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz

A4 Heerlen/Aachen – Köln sowie Dresden – Görlitz

A7 Hannover – Kassel – Fulda – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

A13 Dresden – Schönefelder Kreuz

A27 Bremen – Bremerhaven

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A95 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Auch im Ausland bleibt die Verkehrslage auf mehreren wichtigen Reiserouten angespannt. In Österreich muss insbesondere auf der A10 Tauern Autobahn und der A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner mit Verzögerungen gerechnet werden. Auch in der Schweiz sind Behinderungen möglich, vor allem auf der A1 zwischen Bern und St. Margrethen, auf der A2 zwischen Luzern und Basel sowie auf der Gotthard-Route bis Chiasso. Zusätzlich kann es auf der A3 von Basel über Zürich nach Chur zu Staus kommen. In Italien betrifft die angespannte Verkehrslage vor allem die A22 Brennerroute sowie die Straßen im Puster-, Grödner- und Gadertal und im Vinschgau.

Besonders auf der Brennerroute ist Vorsicht geboten: Im Baustellenbereich der Luegbrücke auf der A13 in Österreich wird Section Control eingesetzt. Dabei werden zwischen Beginn der Luegbrücke und Brenner Nord bei erlaubten 60 km/h Kennzeichen und Durchschnittsgeschwindigkeit erfasst. Tempoverstöße werden dort mit teils hohen Bußgeldern geahndet.

Der ADAC empfiehlt für die Fahrt in den Winterurlaub eine gute Vorbereitung auf winterliche Bedingungen. Im Auto sollten sich ausreichend warme Kleidung, Decken, Getränke und kleine Snacks befinden. Eiskratzer, Schneebesen, Starthilfekabel, Taschenlampe, Warndreieck, Warnwesten und ein vollgeladenes Mobiltelefon sollten ebenfalls griffbereit sein. In alpinen Regionen sind Schneeketten sinnvoll. Ebenso sollte man sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Wetter- und Verkehrslage informieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de