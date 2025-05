Stauprognose: 9. bis 11. Mai 2025

Zahlreiche Baustellen auf Autobahnen / Ausflugsverkehr am Muttertag

Auf den deutschen Autobahnen dürfte es am kommenden Wochenende relativ ruhig bleiben. Da weder in Deutschland noch in den Nachbarländern Feiertage oder Ferien anstehen, ist mit wenig Reiseverkehr zu rechnen. Lediglich am Sonntag, 11. Mai (Muttertag) ist bei schönem Wetter auf den Zufahrtsstraßen in die Ausflugsgebiete mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Vor allem die Routen in die Naherholungsgebiete können stark belastet sein.

Gleichzeitig zählt der ADAC bundesweit mehr als 1.100 Baustellen. Vor allem auf den Autobahnen A1, A4, A7, A9, A27, A42, A43, A45 und A93 kommt es am Wochenende zu temporären Vollsperrungen. Auch längerfristige Sperrungen, etwa auf der A45 zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid, führen zu Einschränkungen. Umleitungen sind ausgeschildert. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Auch im benachbarten Ausland wird die verkehrsarme Zeit für Bauarbeiten genutzt:

Österreich:

Brennerautobahn (A13): Im Bereich der Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Aktuelle Infos zu Spuröffnungen auf der Internetseite der Asfinag.

Im Bereich der Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Aktuelle Infos zu Spuröffnungen auf der Internetseite der Asfinag. Inntalautobahn (A12): Wochenend-Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

Wochenend-Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr. Tauernautobahn (A10): Großbaustelle zwischen Golling und Werfen, Tunnel nur einspurig.

Italien:

Reschenpass-Straße: Südlich von Pfunds einspuriger Verkehr mit Ampelregelung.

Tschechien (D8):

Tunnel-Sanierungen nahe der deutschen Grenze führen zu Rückstaus.

Niederlande (A12):

Sperrung zwischen Arnheim und Utrecht am Wochenende.

Die ersten Alpenpässe, darunter der Großglockner in Österreich, sind wieder geöffnet. Witterungsbedingte Sperrungen sind jedoch weiterhin möglich. Reisende sollten sich vorab über die aktuelle Lage informieren.

An den deutschen Außengrenzen wird weiterhin kontrolliert. Insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise nach Frankreich und in die Niederlande sind Kontrollen möglich.

In Österreich bleiben kleinere Grenzübergänge zur Slowakei und nach Ungarn wegen der Maul- und Klauenseuche bis mindestens 20. Mai geschlossen. Die großen Übergänge Nickelsdorf (A4) und Kittsee (A6) sind geöffnet.

Wer rechtzeitig über Staus, Baustellen und gesperrte Strecken informiert sein möchte, kann die ADAC Drive App nutzen. Sie liefert Verkehrsinformationen in Echtzeit, zeigt die aktuellen Spritpreise der umliegenden Tankstellen an, genauso wie die europaweiten Ladestationen, hilft bei der Parkplatzsuche und führt ein digitales Fahrtenbuch.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.