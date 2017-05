Stauprognose für das Wochenende 12. bis 14. Mai 2017

Lange Staus sind am kommenden Wochenende auf Deutschlands Autobahnen eher unwahrscheinlich. Der Verkehrsfluss auf den Straßen wird nur durch zahlreiche Baustellen etwas gestört. Der Berufsverkehr am Freitagnachmittag wird am meisten darunter zu leiden haben. Bei schönem Wetter kann es am Samstag und Sonntag aber auf den Ausflugsstraßen in die Naherholungsgebiete zeitweise eng werden.

Die Baustellenstrecken:

• A 1 Köln – Dortmund; Osnabrück – Bremen und Lübeck – Fehmarn

• A 2 Oberhausen – Hannover

• A 3 Passau – Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln – Oberhausen

• A 4 Aachen – Köln

• A 5 Basel – Karlsruhe

• A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Ulm – Würzburg – Kassel und Hamburg – Flensburg

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München

• A 9 Nürnberg – Halle/Leipzig – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder)

• A 14 Magdeburg – Halle

• A 29 Wilhelmshaven – Ahlhorner Heide

• A 45 Hagen – Gießen

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz

• A 72 Plauen – Zwickau

• A 93 Rosenheim – Kiefersfelden

• A 96 Lindau – München

• A 99 Münchner Ostumfahrung

Die Baustellentätigkeit hat auch im benachbarten Ausland Hochsaison. Da der Reiseverkehr insgesamt überschaubar ist, dürften sich die Behinderungen dort ebenfalls in Grenzen halten. Der Arlbergtunnel in Österreich ist voraussichtlich bis zum 2. Oktober voll gesperrt. Während dieser Zeit wird der Verkehr über den Arlbergpass umgeleitet.