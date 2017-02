Stauprognose für das Wochenende 17. bis 19. Februar 2017

Wintersportler, die am Wochenende mit dem Auto unterwegs sind, brauchen starke Nerven. Auf den Routen in die Alpen und Mittelgebirge wird es noch voller als an den vergangenen Wochenenden. Neben Urlaubern aus mehreren Nachbarländern sowie aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind auch viele Wochenendausflügler unterwegs. Abseits der Wintersportrouten fließt der Verkehr weitgehend störungsfrei.

Die Staustrecken:

A 1 Hamburg – Bremen – Münster – Dortmund

• A 2 Dortmund – Hannover – Berlin

• A 3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

• A 4 Dresden – Erfurt – Kirchheimer Dreieck

• A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

• A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 72 Chemnitz – Hof

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

• A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München

Auch im benachbarten Ausland könnte die Fahrt in und aus dem Skiurlaub zur Geduldsprobe werden. Besonders angespannt ist die Situation in Österreich: In den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark beginnen die Winterferien, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg enden sie. Bei der Einreise von Österreich nach Deutschland müssen Wartezeiten einkalkuliert werden. Am stärksten gefährdet sind die drei Autobahnübergänge Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und