Stauprognose für das Wochenende 31. März bis 2. April 2017

Am kommenden Wochenende bleibt die Lage auf den deutschen Autobahnen vor der großen Osterreisewelle noch überschaubar. Der Urlauberverkehr ist trotz des Beginns der Osterferien in Hessen und Belgien relativ gering und die Bautätigkeit verhalten. Wer jedoch auf den Wintersportrouten Richtung Alpen unterwegs ist, muss insbesondere am Samstag zeitweise mit stärkerem Verkehr rechnen.

Die Staustrecken:

• A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund

• A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig

• A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

• A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

• A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

• A 93 Kufstein – Inntaldreieck

• A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München