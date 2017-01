Stauprognose für das Wochenende 6.1. bis 8.1.2017

Rückreisewellen am Samstag und Sonntag

Urlaubsheimkehrer bestimmen das Bild auf den Autobahnen am kommenden Wochenende. In neun Bundesländern gehen die Ferien zu Ende. Voll wird es vor allem am Samstag und Sonntagnachmittag auf den Fernstraßen Richtung Norden. Auch am Freitag gibt es nachmittags schon eine erste Rückreisewelle. Aufgrund des Feiertags (Heilig Drei König) am Freitag in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt fällt aber der Berufsverkehr deutlich ruhiger aus.

Die wichtigsten Staustrecken:

• A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

• A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

• A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Oberhausen

• A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

• A 5 Basel – Karlsruhe – Hattenbacher Dreieck

• A 6 Metz/Saarbrücken – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Füssen/Reutte – Würzburg – Kassel – Hannover – Hamburg

• A 8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 24 Hamburg – Berlin

• A 61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

• A 81 Singen – Stuttgart

• A 93 Kufstein – Inntaldreieck

• A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 96 München – Lindau

• A 99 Umfahrung München

Auch im Ausland macht sich das Ende der Ferien bemerkbar. In Bischofshofen in Österreich endet am Freitag die Vierschanzentournee. Vor und nach den Wettbewerben kann auf den Zufahrtsstraßen zur Austragungsstätte zu Wartezeiten kommen.