Stauprognose für das Wochenende 7. bis 9. April 2017

Kein Chaos trotz Osterferien-Beginn in zwölf Bundesländern

Wenn am Wochenende zwölf Bundes- und einige Nachbarländer in die Osterferien starten, wird der Verkehr auf vielen wichtigen Fernstraßen spürbar zunehmen. Ein Stauchaos ist allerdrings nicht zu erwarten. Die Schulen schließen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland sowie in Dänemark, Luxemburg, Norwegen und Österreich. Hessen startet in die zweite Ferienwoche.

Am Freitag kann es vor allem rund um die Ballungszentren, am Samstag auf den Fernstrecken in Richtung Alpen zu Behinderungen kommen. Auf den Verbindungen zu den Küsten könnte es bei schönem Wetter vor allem am Samstag ebenfalls eng werden.

Die Staustrecken:

• Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

• A 1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

• A 1/A 3 /A 4 Kölner Ring

• A 2 Berlin – Hannover – Dortmund

• A 3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

• A 5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

• A 6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

• A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg – Berlin

• A 10 Berliner Ring

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

• A 93 Inntaldreieck – Kufstein

• A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München