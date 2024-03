Stefanie Heinzmann & Mikis Takeover! Ensemble – 22.03.2024 Prinzregententheater München

Stefanie Heinzmann und das Takeover! Ensemble spielen die größten Songs der Schweizer Sängerin im zeitlosen, klassischen Gewand.

Man nehme eine leere musikalische Leinwand, sechs klassische Instrumentalist*innen und mit der Sängerin Stefanie Heinzmann eine begnadete „Soul“istin.

Bis heute zeigt die 2007 von Stefan Raab entdeckte Künstlerin live wie auf Platte immer wieder eindrucksvoll, wie sie mit ihrer starken Stimme, fantastischen Songs und

einer beeindruckenden Ausstrahlung auf der Bühne und mit allgemeiner ansteckenden Freude an der Musik immer wieder die Hörer begeistert.

MIKIs Takeover! Ensemble“ ist eigentlich das klassische Quintett aus Streichern, Bläsern und Klavier, das nun aber mit modern-kreativen Arrangements das Publikum mitreißt.

Mit Takeover konzipiert Miki Kekenj immer wieder mit jeweils tollen SängerInnen und deren Songs Programme, die den Zeitgeist der musikinteressierten „Generation Pop“ widerspiegeln, dabei aber den klassischen Raum nicht links liegen lassen.

Der Begriff „takeover“ impliziert dabei schon das, was die Absicht des Projektes sein soll. Der musikalische Raum soll in Beschlag genommen werden, um in ein ungewohntes Terrain verwandelt zu werden.

Es entsteht so für Musiker und Publikum auf der Basis der Bearbeitung eingängiger Popsongs ein Format, dass auf Entdeckungsreise in ungewohnte, etwas entferntere musikalische Gefilde einlädt.

Nach einigen musikalischen Zusammenarbeiten mit anderen großen SängerInnen wie zum Beispiel Joy Delalane, Max Mutzke, Max Herre werden nimmt Mikis Kekenj und Takeover jetzt die wunderbaren Songs von Stefanie Heinzmann in Beschlag.

Man darf gespannt sein, welche klassischen Zitate Ensemblegründer und Arrangeur Miki Kekenj in die Stücke einbaut und welche Instrumente sich an den mal seidigen, mal seelenvoll kräftigen Gesang von Stefanie Heinzmann schmiegen dürfen.

In jedem Fall wird es ein klangmalerisches Meisterwerk an dem Da Vinci und Pollock wohl beide ihre helle Freude gehabt hätten.

Infos zu Programm, VVK und Künstlern

www.stefanieheinzmann.com

www.takeoverensemble.de

Termine 2023/2024

29.02.2024 Luxemburg, Trifolion

01.03.2024 Ludwigshafen, BASF Feierabendhaus

02.03.2024 Weikersheim, Tauberphilharmonie

09.03.2023 Essen, Philhamonie

15.03.2024 Düsseldorf, Robert-Schumann-Saal

16.3.2024 Düsseldorf, Robert-Schumann-Saal

17.03.2024 Erfurt, Theater Erfurt

18.03.2024 Berlin, Kammermusiksaal Philharmonie

21.03.2024 Stuttgart, Theaterhaus (Am Pragsattel)

22.03.2024 München, Prinzregententheater

24.03.2024 Zürich, Kaufleuten

05.07.2024 Kassel Kulturzelt Festival

31.08.2024 Freyburg MDR Kultursommer

24.10,2024 Aschaffenburg, Colos Saal

25.10.2024 Luzern, Kultur und Kongresszentrum

weitere Termine folgen

