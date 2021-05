„Steig für 1,5 Grad auf’s Rad“: Eine Radl-Demo für die Bildungsrevolution am 21.05.2021

Vom 17.-21.05.2021 veranstalten die Students for Future zum vierten Mal in Folge

deutschlandweit die Public Climate School: Eine Klimaaktions- und -revolutionswoche an

Hochschulen und Universitäten. Zum Abschluss der Woche veranstalten die Students for

Future München eine Fahrraddemo, die um 14 Uhr am Rindermarkt starten und an vier

der großen Münchner Hochschulen (HM, HMTM, TUM, LMU) vorbeiführen wird.

„Mit der Route drücken wir auch unseren Anspruch aus, universitäts- und

themenübergreifend zu agieren“, erklärt Daniel Plankensteiner, Mitorganisator von

Students for Future München, „Um die Klimakrise zu lösen, brauchen wir alle – nicht nur,

aber auch Studierende, und zwar von allen Hochschulen und Fachbereichen.“ Es gilt weiterhin der alte Leitspruch: „Unite behind the Science!“

Die Demo endet mit einer Abschlusskundgebung am Geschwister-Scholl-Platz vor der

Ludwig-Maximilians-Universität gegen 16:30 Uhr. Mitveranstalter* sind Fridays for Future

München und das Antikapitalistische Klimatreffen München. Es wird ein umfassendes

Hygienekonzept geben.

Die Public Climate School findet vom 17.-21.05.2021 sowohl in einem deutschlandweiten

Livestream auf YouTube statt als auch dezentral in zahlreichen Hochschulen und

Universitäten verschiedener Städte. Der Livestream der Students for Future Deutschland

kann mit einem eigenen Schulprogramm vormittags, das u.a. einen Beitrag von Dr.

Eckart von Hirschhausen enthält, und einem vielfältigen informativen und kulturellen

Hauptprogramm aufwarten. Zusätzlich bietet das Münchner Programm zahlreiche

Vorlesungen, Seminare und praktische Workshops, digital größtenteils via Zoom.

“Es ist inspirierend, dass bei der PCS jede:r Prof angehalten ist sein/ihr Fach mit

Nachhaltigkeit zu verknüpfen. An der Vielfalt der Vorträge merkt man, dass Nachhaltigkeit

längst nicht mehr nur mit stereotypen ‘Öko-Menschen’ zu tun hat, sondern ein

interdisziplinäres Konzept ist”, findet Emilia Mattuschat, Studentin an der Hochschule

München, aktiv im Referat für Nachhaltige Entwicklung.

Highlight-Event mit u.a. Luisa Neubauer und Harald Lesch

20.05.2021, 18:30 – ca. 20:30 Uhr, ZOOM: Rund um das Thema „Wie können wir

eine Klimagerechte Welt für Alle schaffen?“ und „Wie können wir vom Reden ins

Tun kommen?“ werden Luisa Neubauer, Prof. Dr. Harald Lesch, Tonny Nowshin

und Prof. Dr. Felix Ekardt Kurzvorträge halten und Publikumsfragen beantworten,

mit anschließender Diskussion unter den Zuschauenden. (Registrierungslink auf

der münchner Website)

Alle Informationen und Updates zum bundesweiten Programm sind auf unserer Website

Students For Future Deutschland (https://publicclimateschool.de) bzw. München zu finden:

https://studentsforfuture-muc.de/#pcs