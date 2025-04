Stephen Bunting gewinnt seinen ersten European Tour Titel

Stephen Bunting gewinnt die ELTEN Safety Shoes International Darts Open – Doppelte Rekordkulisse in Riesa

Die Winamax European Tour ist zurück in Riesa – und wie: In der WT-Arena kürt sich Stephen Bunting zum ELTEN Safety Shoes International Darts Open Champion.

Damit gewinnt der Engländer nach dem Premier League Abend in Berlin das nächste Event auf deutschem Boden und sichert sich seinen ersten European Tour Titel. Durch den Sieg führt Stephen Bunting außerdem erstmalig in seiner Karriere die Pro Tour Order of Merit an.

„Es fühlt sich unglaublich an. Ich bin so glücklich gewonnen zu haben. Hier Woche für Woche auf diesen Bühnen zu stehen und vor den besten Fans des Sports gegen die besten Spieler der Welt anzutreten, ist absolut fantastisch und ich danke allen, die heute hier gewesen sind“, sagt ein überglücklicher Bunting nach seinem Sieg.

Auf dem Weg ins Finale besiegt „The Bullet“ Darius Labanauskas (6 – 3), Cameron Menzies (6 – 4), Karel Sedlacek (6 – 2) und Luke Humphries (7 – 6). Dabei gelingen Bunting drei Averages jenseits der 100 Punkte. Im letzten Match des Turniers setzt er dem gelungenen Wochenende dann die Krone auf und siegt mit 8 – 5 gegen Nathan Aspinall. Der zeigt sich trotz Enttäuschung kurz nach dem Finale zufrieden:

„Ich bin ganz ehrlich. Ich bin total fertig und mir ist im Finale einfach der Dampf ausgegangen. Bis vor zwei Wochen habe ich in zehn Jahren auf der European Tour ein Finale erreicht und jetzt in zwei Wochen zwei. Die Fans waren unglaublich. Danke dafür und einen Riesenglückwunsch an Stephen Bunting“.

5.000 Zuschauer am Samstagabend und 8.300 auf den gesamten Samstag verteilt, legen den Grundstein für eine phänomenale Stimmung und gleich zwei neue European Tour Rekorde in Riesa.

Thibault Tricole gewinnt als erster Franzose ein Spiel auf der European Tour. Er setzt sich in der ersten Runde mit 6 – 3 gegen Michael Smith durch. In der zweiten Runde muss er sich Dimitri Van den Bergh geschlagen geben, der damit nach acht Niederlagen in Folge auf der European Tour wieder einen Sieg einfährt. Der deutsche Titelverteidiger Martin Schindler dringt bis ins Halbfinale vor, unterliegt dort aber dem Finalisten Nathan Aspinall.

Ein Wochenende voller Rekorde und unvergesslicher Dartsmomente reiht sich in die Geschichtsbücher der European Tour ein. Weiter geht es am Osterwochenende (19. – 21. April) mit dem legendären Elten Safety Shoes German Darts Grand Prix in München.