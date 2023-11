Sternenflotte Alte Utting 2023 legt am 24.11. zum vierten Mal im Sendlinger Weihnachtshafen an

Die Alte Utting wiegt sich in einem Meer aus funkelnden Lichtern und legt am 24.11 bereits zum vierten Mal im Sendlinger Weihnachtshafen an.

Beladen mit verführerisch duftenden Leckereien von gebrannten Mandeln, winterlichen Suppen, kaukasischen Bratwürsten, lateinamerikanischem Streetfood, gefüllten Reiberdatschi, türkischen Süßigkeiten, afrikanischen Gerichten und bayerisch mediterranen Schmankerln.

Feinste Ware und Kunsthandwerk aus aller Welt.

Gute gewärmt mit einem dampfenden Bio-Glühwein auf Deck, einer lodernden Feuerzange in der Piratenbucht oder mit einem Kinderpunsch in der Hafenstadt, laden wir dazu ein unser Weihnachtliches Schiff und Gelände, mit Hütten, Jurten, Zelten zu erkunden oder an lauschigen Lagerfeuern zu verweilen.

Ebenfalls wird unsere neue Eisstockbahn dieses Jahr eingeweiht.

Hier kann gesellige Sportlichkeit und Geschicklichkeit erprobet werden. Reservierungen sind auf unsere Homepage möglich.

Tickets sowie Zeitfenster können ganz einfach auf dem Portal „Rausgegangen“ erworben werden.

Es gibt täglich live Musik und Bühnenprogramm.

Wir freuen uns auf euch!

Die Öffnungszeiten der Sternenflotte 24.11-23.12.2023:

Montag-Mittwoch 16-22Uhr Donnerstag 16-22Uhr Freitag 16-22Uhr Samstag 14-22Uhr Sonntag & feiertags 14-22Uhr

Weitere Infos findet ihr unter:

https://alte-utting.de/sternenflotte/