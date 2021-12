Sternstunden-Tag 2021: 11,58 Millionen Euro für Kinder in Not

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat mit 11,58 Millionen Euro erneut ein überwältigendes Spendenergebnis erzielt – es ist das zweitbeste in der Geschichte von Sternstunden. Den ganzen Tag über widmeten sich die Programme des Bayerischen Rundfunks am Freitag, 10. Dezember 2021, Kindern in Not und den Hilfsprojekten der Benefizaktion. Die Spendenbereitschaft des Publikums war heute und auch im zweiten Corona-Jahr 2021 wieder außerordentlich groß. Insgesamt sind 2021 bisher 17,5 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden (1. Januar – 10. Dezember 2021, inklusive Sternstunden-Tag).

Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks:

„Ich bin überwältigt und dankbar angesichts der großen Spendenbereitschaft der Menschen in Bayern. Es war mein erster Sternstunden-Tag als BR-Intendantin – und ein Tag, an dem ich es besonders gerne war. Kinder leiden in besonderem Maße unter der Pandemie, deshalb ist schnelle, unkomplizierte Hilfe wichtiger denn je.



Ein herzliches Dankeschön an alle, die heute gespendet haben – ebenso wie an alle Beteiligten, die am Sternstunden-Tag mitgearbeitet haben, um dieses tolle Ergebnis möglich zu machen: die vielen Kolleginnen und Kollegen im BR, das Team von Sternstunden, unsere Partner sowie all die ehrenamtlichen Helfer am Telefon und im Hintergrund.“

Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer Sternstunden e. V.:

Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern, die auch in diesem für uns alle herausfordernden Jahr ein deutliches Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls setzen. Jede Spende für den guten Zweck ist ein Statement, ein Bekenntnis zu einem gemeinsamen Wertekanon, der uns als Gesellschaft auch durch schwere Zeiten trägt.“

Am Freitag, 10. Dezember 2021, widmete der Bayerische Rundfunk sein Programm Kindern in Not: Am großen Sternstunden-Tag berichteten die BR-Programme im Hörfunk, im Fernsehen und online über Projekte, die von der BR-Benefizaktion Sternstunden unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits um 9.40 Uhr war die erste Million erreicht.

BR-Mitarbeitende und -Moderatoren sowie viele Prominente nahmen in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus seit 6.00 Uhr morgens telefonisch Spenden entgegen, u. a. Uschi Glas, Elmar Wepper, Bruno Jonas, Friedrich von Thun, Sabine Sauer, Michl Müller, Franziska Wanninger, Angela Ascher, Johanna Bittenbinder, Götz Otto, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und Ludwig Prinz von Bayern.

Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit der „Sternstunden-Gala 2021“, die zum zweiten Mal coronabedingt nicht aus der Frankenhalle in Nürnberg, sondern live aus dem BR-Studio in Unterföhring gesendet wurde. Neben Volker Heißmann führte erstmals Sandra Rieß durch die Sendung, die beiden begrüßten prominente Gäste wie Roland Kaiser, Patricia Kelly, Hans-Jürgen Buchner alias Haindling, Claudia Koreck, PamPam Ida, Sebastian Reich mit Amanda, DDC Breakdance, Cellistin Raphaela Gromes und Pianist Julian Riem sowie Heißmann + Rassau.

Sternstunden – Wir helfen Kindern

Seit 1993 setzt sich der Bayerische Rundfunk mit der Hilfsaktion für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Über 300 Millionen Euro haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer des BR seitdem gespendet und damit mehr als 3500 Hilfsprojekte unterstützt. Einmal jährlich im Dezember widmet der Bayerische Rundfunk einen ganzen Tag lang sein Programm Sternstunden. Das Fernsehen und die Hörfunkwellen berichten über Projekte, die von Sternstunden unterstützt werden, und rufen zu Spenden auf. In diesem Jahr findet der Sternstunden-Tag am Freitag, 10. Dezember, statt.