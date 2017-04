Stiff Little Fingers live am 05.04.2017 im Feierwerk Hansa 39

Nach ihrem grossen Erfolg mit dem von Kritikern und Fans gleichermassen geschätzten Album „No Going Back“ (2014) und dem Livealbum/DVD „Best Served Loud“ kündigt die Punkrocklegende Stiff Little Fingers – auf Einladung von target Concerts – für März und April 2017 eine grosse Deutschland-Tour an. Mit dabei werden noch nicht benannte „Special Guests“ sein. In München gastiert die Band am 5. April im Feierwerk!

Stiff Little Fingers wurden 1977 im nordirischen Belfast gegründet. Neben Bands wie The Clash, Sex Pistols, The Jam, Buzzcocks, Undertones, Sham 69, The Stranglers und anderen gehören die Nordiren mit zur Speerspitze der Punk-Bewegung.

Ursprünglich schrieben sie Songs wie „Suspect Device“ und „Wasted Life“, direkt aus ihrem Leben, sind sie doch mitten während der Unruhen in Nordirland aufgewachsen. Das waren die ersten Stücke, die ihre spezielle Handschrift trugen: Texte, die persönliches und poltisches miteinander verschmolzen, Musik, die die Energie des Punkrocks mit ins Ohr gehenden Hooks verband und eine Haltung, die Ehrlichkeit und Engagement miteinschloss.

1979 waren sie die erste Independent-Band überhaupt, die mit ihrem Debütalbum „Inflammable Material“ die Top 20 Charts in England enterte. Bis dahin waren die Top 20 fest in der Hand der grossen Plattenfirmen, der sogenannten Majors.

1983 lösten sich Stiff Little Fingers auf. In den fünf Jahren, in denen man getrennt war, widmeten sich die Musiker anderen Projekten. 1987 entschieden sich Jake und Ali ein paar Reunion-Shows zu spielen. Die Reaktionen des Publikums waren überwältigend, mit ausverkauften Shows und mehr Besuchern als in ihrer ersten aktiven Zeit. 1994 veröffentlichte man mit „Get A Life“ ein Album, das das Interesse an den Stiff Little Fingers erneuerte. Zudem gaben immer mehr Bands wie Bad Religion, Sugar, Rancid oder Therapy an, welch grossen Einfluss die Nordiren auf ihre eigene Musik hatten. 2003 schliesslich veröffentlichte man mit „Guitar And Drum“ das neunte Album, dem 2014 „No Going Back“ folgte.

In den vergangenen Jahren waren Stiff Little Fingers immer wieder – zuletzt Ende 2015– in deutschen Clubs unterwegs und zeigten dort, dass sie nach wie vor eine verdammt gute Liveband sind. Ein Garant für eine gute Party mit vielen knalligen Punk-Hits, von „Alternative Ulster“ bis „Straw Dogs“, „At The Edge“ bis „Nobody`s Heroes“, „Back To Front“, „Just Fade Away“ oder dem Specials-Cover „Doesn`t Make It Alright“.

Das gegenwärtige Line-up: Jake Burns (voc, g), Ian McCallum (g, voc), Ali McMordie (bs, voc), Steve Grantley (dr, voc).

Freuen wir uns auf die Jubiläums-Tour dieser Punk-Kult-Band!

MI 05.04.2017, 20:30 Uhr | Feierwerk, Hansa 39

Tickets: www.muenchenticket.de