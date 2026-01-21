Stiftl is back im Spöckmeier – Die Einweihungsfeier

Mit einer feierlichen Einweihung hat die Wirtsfamilie Stiftl am Dienstag, 20. Januar 2026, ihre offizielle Rückkehr in den traditionsreichen Spöckmeier gefeiert. Nach ihrer erneuten Übernahme seit Juni 2025 wurde das Münchner Wirtshaus nun auch offiziell gesegnet – ein Ereignis, das man durchaus als Comeback feiern durfte.

Lorenz Stiftl setzte einen besonderen Akzent: Er unterstützte die Stiftung Kinderklinik München Schwabing mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro. Doch dabei blieb es nicht, auch Pfarrer Rainer Maria Schießler konnte sich bei der jüngsten Schunkelmesse über äußerst großzügige Spender freuen, sodass weitere 5.000 Euro für die Stiftung zusammenkamen. Dr. med. Armin Grübl bedankte sich herzlich für die großzügige Unterstützung und erläuterte kurz die große Bedeutung der Spenden sowie deren konkrete Verwendung zugunsten der jungen Patientinnen und Patienten.

Bevor Pfarrer Rainer Maria Schießler die Segnung vornahm, verkündete er, dass zur Einweihung des Paulaner-Festzeltes, dessen Wirte heuer erstmals Lorenz und Christine Stiftl auf der Wiesn sein werden, „nicht der Papst, aber der Kardinal“ kommen wird.

Anschließend holte er sich OB-Kandidat Clemens Baumgärtner als „Ministranten“, um den Weihwasserkessel zu halten.

Unter den rund 150 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie und Stiftl-Familie waren u.a. folgende Persönlichkeiten bei der feierlichen Einweihung dabei:

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl, Münchens Wirtschaftsreferent Christian Scharpf, Stadträte wie Anja Berger, Roland Hefter, Gabriele Neff, Alexander Reissl oder Klaus Peter Rupp, OB-Kandidat Clemens Baumgärtner, die Paulaner-Chefs Jörg Biebernick, Thomas Drossé und Sebastian Strobl, Münchner Wirtekollegen wie Paul Daly, Peter Inselkammer oder Thomas Roiderer, Moderatorin Traudi Siferlinger, Deutsches-Theater-Chef Thomas Linsmayer, Vinzenz-Murr-Chefin Evi Brandl und viele weitere.

Bürgermeisterin Verena Dietl sprach als Vertreterin der Stadt München und rührte das Wirtepaar Lorenz und Christine Stiftl sichtlich mit den Worten:

„Als ich hörte, dass ihr den Spöckmeier wieder bekommt, dachte ich mir: Da kommt wieder zusammen, was zusammengehört.“

Der Spöckmeier zählt zu den ältesten Gasthäusern Münchens und blickt auf eine über 500-jährige Geschichte zurück. Bereits 1450 wurde an der heutigen Adresse Rosenstraße 9 erstmals ein Wirtshaus urkundlich erwähnt, als offizielles Gründungsjahr gilt 1520. Seinen Namen erhielt das Haus 1687 durch das Bierbrauerehepaar Michael und Katharina Spöckmeier. Seit dem Kauf durch Franz Xaver Zacherl im Jahr 1826 ist der Spöckmeier eng mit der Geschichte der Paulaner Brauerei verbunden.

Auch in jüngerer Vergangenheit ist das Traditionswirtshaus mit bekannten Wirtsnamen verknüpft. Lorenz und Christine Stiftl führten den Spöckmeier bereits von 2009 an über zwölf Jahre hinweg erfolgreich, bevor nach einer Phase unter anderer Leitung im April 2023 erneut eröffnet wurde. Seit Juni 2025 ist die Familie Stiftl nun wieder zurück. „Dass ich wieder Spöckmeier-Wirt sein darf, fühlt sich an wie Heimkommen“, sagte Lorenz Stiftl bei der Einweihung. „In diesem Haus steckt für uns einfach sehr viel Herzblut.“

Rund um die Rückkehr wurde der Spöckmeier inhaltlich wie atmosphärisch weiterentwickelt. Ein rund 60-köpfiges Team aus langjährigen und neuen Mitarbeitenden sorgt für den Betrieb, Küchenchef ist Oliver Mandic, die Betriebsleitung liegt bei Martina Statello. Die neue Speisekarte verbindet klassische Wirtshausküche mit zeitgemäßen Akzenten; von Montag bis Freitag wird zusätzlich eine wechselnde Mittagskarte mit vegetarischer Alternative angeboten. Besonderes Augenmerk legt die Wirtsfamilie auf Qualität, Regionalität und Bio-Produkte. Viele Zutaten stammen aus der eigenen Stiftl-Metzgerei, ergänzt durch enge Kooperationen mit bayerischen Bio-Erzeugern und Partnerbetrieben.

Auch baulich und technisch hat sich einiges getan. Im Außenbereich sorgt eine neue große Markise für zusätzlichen Komfort. Im ersten Stock wurde das frühere Podcast-Studio zurückgebaut und durch eine neue Wirtshausstube ersetzt. Eine moderne, individuell steuerbare Beleuchtung schafft stimmungsvolles Licht bis hin zur Tischsteuerung. Neu ist außerdem die Bierglaskühlung, die für perfekt temperierte Gläser und damit für optimalen Biergenuss sorgt. Geöffnet ist der Spöckmeier nun an 365 Tagen im Jahr – täglich von Montag bis Sonntag.

Mit der offiziellen Einweihung wurde deutlich: Der Spöckmeier ist nicht nur zurück, sondern verbindet seine lange Geschichte mit einem klaren Blick nach vorn – als lebendiger Treffpunkt mitten in der Münchner Innenstadt.