StijlMarkt: Design im Zeichen Nachhaltigkeit – 07. & 08. März 2020 Praterinsel München

Am 7. und 8. März 2020 kommt der StijlMarkt auf die Praterinsel nach München. 120 Aussteller aus der Kultur- und Kreativszene präsentieren und verkaufen hier ihre Produkte: von Kleidung aus zertifizierten Biostoffen und umweltfreundlicher Naturkosmetik über individuelle Möbel und formschöne Küchenaccessoires bis hin zu fairen, veganen oder einfach nur leckeren Food-Alternativen gibt es vieles zu entdecken. Nachhaltigkeit und bewusstes Einkaufen stehen dabei fast immer im Fokus. Initiator Christian Voigt sieht in diesem Thema auch das hohe Potenzial des mit durchschnittlich 8.000 Besuchern pro Event sehr erfolgreichen Konzepts: “Wer bei uns einkauft, trägt ein gutes Stück zum nachhaltigen Konsum bei, denn immer mehr Anbieter bei uns legen großen Wert auf fair gehandelte Rohstoffe.”

So auch „Freubündel“ aus München, die auf dem StijlMarkt in der bayrischen Landeshauptstadt Baby-, Kinder- und Mama-Sachen von ausgewählten Handmade-Labels präsentieren. Gründerin Nadine Kästner-Otto erklärt: „Nachhaltigkeit war für uns von Anfang an ein sehr wichtiges Thema. Inzwischen sind fast 100% der Produkte in unserem Sortiment bio-zertifiziert. Ausnahmslos alle wurden in Deutschland oder zumindest in Europa gefertigt, so dass die Transportwege möglichst kurz sind. Dazu kommt noch unser Markenzeichen, die Zero-Waste-Geschenkverpackung im Stofftuch.“ Bereits zum 9. Mal ist das Label als Aussteller auf dem StijlMarkt mit dabei: „Der StijlMarkt in München wird unser Comeback aus der Babypause. Wir freuen uns sehr, unsere Stammkunden wiederzusehen und auch darauf, neue Eltern für unser Konzept zu begeistern“, so die Gründerin.

Genau wie Freubündel, unterstützt der StijlMarkt viele Macher beim Wachstum und Aufbau eines Kunden- und Kontaktnetzwerks. Eine wichtige Rolle, die Voigt beschreibt: “Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist sehr individuell, es existiert keine wirkliche gemeinsame Lobby. Umso bedeutsamer finden wir eine Wirtschaftsförderung, die hier unmittelbar und direkt greift. Der StijlMarkt leistet diese Arbeit.”

Von Jahr zu Jahr bewerben sich viele neue Aussteller um einen beliebten Platz auf dem StijlMarkt. 2020 erstmals mit dabei ist beispielsweise holy sh*ocolate mit feinen Gourmetschokoladen aus ungeröstetem Wildkakao, vegan und ohne Industriezucker – mit fairen Zutaten in Bio-Qualität und einer Verpackung, die zu 100% recyclebar ist. Gründerin Lisa Böhm hebt das hervor, was den StijlMarkt vom Onlinehandel unterscheidet: „Wir freuen uns auf die Gespräche mit den Menschen, die bei uns vorbeikommen und darauf, die anderen inspirierenden Konzepte kennenzulernen.“

Bewusster Konsum – Nachhaltigkeit – Austausch: Das macht den StijlMarkt aus. Am Ende steht dann aber die Verbindung mit hochwertigem Design im Fokus. Lisa Böhm dazu: „Wer kauft sich etwas, das zwar nachhaltig ist, aber nicht optisch oder geschmacklich überzeugen kann? Wir sehen es als Verpflichtung an, eine gesunde Schokolade auch so zu produzieren und verpacken, dass sie den Planeten nicht belastet. Das Umfeld auf dem StijlMarkt ist frisch und modern, Menschen, die bewusster konsumieren, ich denke da passen wir gut hin.“

Abgerundet wird das Shopping-Erlebnis auf der Praterinsel durch leckere Streetfood-Stände und kreative Side Events, bei denen Besucher selbst aktiv werden können.

Was? StijlMarkt München

Wann? 07. & 08. März 2020, jeweils von 11-18 Uhr

Wo? Praterinsel

Wer? über 120 Aussteller und mehr als 8.000 erwartete Besucher

Wie viel? 7,50 EUR Tageskasse, VVK 6 EUR [inkl. Fastlane-Einlass!], Kinder unter 12 Jahren frei

Online-Special 15,00 EUR für das 3-Freunde-Ticket, 20,00 EUR für das Familien-Ticket (4 Personen, davon mind. 1 Elternteil und bis zu 3 Minderjährige zwischen 12 und 18 Jahren)

