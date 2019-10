StijlMarkt München: Adventsinspiration & Weihnachtsshopping

Produkte fernab von Mainstream-Ware und Kreatives aus nachhaltiger Herstellung – das bietet der StijlMarkt München am 30. November und 1. Dezember 2019. Wer fairen Handel unterstützen und lokale Macher kennenlernen will, der ist an diesem Adventswochenende im Isarforum und auf der Praterinsel richtig. An beiden Tagen bieten innovative Labels und regionale Manufakturen jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr Inspiration. Perfekt für die ersten Weihnachtsgeschenke!

Hier treffen Brillen und Uhren aus Holz auf filigranen Schmuck aus Beton, Lebensmittel und Drinks aus kleinen Manufakturen auf individuelle Poster direkt vom Künstler und fair produzierte Naturkosmetik auf Kleidung, bei deren Herstellung Nachhaltigkeit groß geschrieben wurde. Anders als im anonymen Internet können Besucher beim bereits 11. StijlMarkt in München über 170 Jungdesigner vor Ort kennenlernen und auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern mehr über die größtenteils handgemachten Produkte erfahren.

Side-Events, Workshops und Streetfood-Stände machen den StijlMarkt zum lebendigen Treffpunkt für Freunde und Familien. Erstmals werden kleine Gruppen mit dem “3-Freunde-Ticket” und dem “Familien-Ticket” durch einen besonderen Eintrittspreis belohnt. Wer sich seine Karte im Online-Vorverkauf sichert, erhält diese nicht nur zum vergünstigten Preis, sondern darf in der „Fastlane“ ohne Anstehen direkt zum Check-in.

StijlMarkt München

Markt für junges Design, Fashion und guten Geschmack

Samstag, 30. November 2019, 11-18 Uhr

Sonntag, 01. Dezember 2019, 11-18 Uhr

Location: Praterinsel + Isarforum

Kosten: ab 6 EUR im VVK, Ermäßigungen gibt es für Familien und im Rahmen des 3-Freunde-Tickets, Kinder unter 12 Jahren frei https://stijlmarkt.de/muenchen/