StijlMarkt München erstmals als Weihnachtsedition

Produkte aus nachhaltiger Herstellung und Kreatives fernab von Massenware – das bietet der StijlMarkt, Münchens Markt für junge Designer, am 30. November und 1. Dezember 2019. Bereits zum 11. Mal kommt das Eventformat in die bayerische Hauptstadt. Erstmals jedoch als Weihnachtsedition. Wer fairen Handel unterstützen und lokale Macher kennenlernen will, ist an diesem Adventswochenende auf der Praterinsel richtig. An beiden Tagen präsentieren sich innovative Labels und regionale Manufakturen jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Rund 120 Aussteller aus ganz Deutschland sind mit dabei. Sie stellen auf dem StijlMarkt ihre Produkte aus den Bereichen Wohnen, Anziehen sowie Essen und Trinken vor. Direkt aus der Münchner Kultur- und Kreativszene kommen beispielsweise die folgenden Labels.

• Isle of Mind: Handtücher, die aus recycelten PET-Flaschen hergestellt werden

• Kumplant: u.a. kreative, 3D-gedruckte Blumentöpfe aus umweltfreundlichen Materialien

• the colorful crew: „GRETA“-Print-Kollektion mit Shirts, Sweatern u.v.m.

• holy sh*ocolate: Schokolade ohne Industriezucker, mit veganen Bio-Zutaten

• Malcapuya: Handtaschen und Accessoires aus Kork – ökologisch, vegan und chic

Der StijlMarkt ist damit auch eine perfekte Anlaufstelle, um kreative Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Und zwar, ganz ohne diese anonym im Internet zu bestellen oder in der überlaufenen Innenstadt kaufen zu müssen. Dafür aber wohl wissend, was man eigentlich verschenkt. Im Gespräch können Besucher ihre Fragen direkt an die Macher stellen – von der Produktidee über die Herstellung bis zur lokalen Erfolgsgeschichte haben diese viel zu berichten.

Side Events, Workshops und Streetfood-Stände machen den StijlMarkt zu einem lebendigen Treffpunkt, der sich auch für einen Ausflug mit Freunden oder der ganzen Familie eignet. Erstmals werden mit dem “3-Freunde-Ticket” und dem “Familien-Ticket” kleine Gruppen mit einem besonderen Eintrittspreis belohnt. Wer sich Karten im Online-Vorverkauf sichert, erhält diese zum vergünstigten Preis und darf in der „Fastlane“ ohne Anstehen direkt zum Check-in.

Am 30. November und 1. Dezember 2019 auf der Praterinsel

Das Wichtigste auf einen Blick

Was? StijlMarkt München – Weihnachtsedition

Wann? 30. November & 1. Dezember 2019, jeweils von 11-18 Uhr

Wo? Praterinsel

Wer? über 120 Aussteller und mehr als 8.000 erwartete Besucher

Wie viel? 7,50 EUR Tageskasse, VVK 6 EUR [inkl. Fastlane-Einlass!], Kinder unter 12 Jahren frei

Online-Special 15,00 EUR für das 3-Freunde-Ticket, 20,00 EUR für das Familien-Ticket (4 Personen)