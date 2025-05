Sting holt Bronze in Pop-Charts

In einem Monat kommt Sting wieder nach Deutschland – und präsentiert dort seine größten Hits wie „Fields of Gold“ oder „Englishman in New York“. Begleitet wird der britische Weltstar dabei von Gitarrist Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas, die zusammen „Sting 3.0“ bilden. In den Offiziellen Deutschen Pop-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sorgt das Trio bereits jetzt für Stimmung: Der auf bisherigen Etappen der Tour aufgenommene Konzertmitschnitt „3.0 Live“ erzielt auf Platz drei den höchsten Neueinstieg.

Auch Billie Eilish rockt in Kürze die Arenen der Republik. Die US-Sängerin erobert mit ihrem vor genau einem Jahr erschienenen Longseller „Hit Me Hard and Soft“ die Pop-Chartspitze zurück. Vorwochensieger Zartmann („Schönhauser EP“) rutscht an die zweite Stelle. Weitere New Entries landen u. a. Santiano-Musiker Timsen („Vun hier“, neun) und Singer-Songwriter James Arthur („Pisces“, 13).

Die Offiziellen Deutschen Pop-Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Basis der Hitliste sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen.