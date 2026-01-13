Stipendien für Musik 2026 – jetzt bewerben

Die Stadt München vergibt 2026 im Bereich Musik sechs mit jeweils 8.000 Euro dotierte Stipendien für konkrete, besonders anspruchsvolle musikalische Arbeitsvorhaben in den Bereichen Komposition und Programmerarbeitung. Bis Mittwoch, 25. Februar, können sich sowohl Einzelpersonen als auch Ensembles aus allen Musikgattungen und -bereichen mit Wohnsitz im MVV-Bereich dafür beim Kulturreferat bewerben. Zeitgenössische Erscheinungsformen werden hierbei besonders berücksichtigt. Um die Perspektiven der jungen Generation im Kontext musikalischer Bildung nachhaltig zu stärken, ist eines dieser Stipendien für Akteur*innen im Kinder- und Jugendbereich vorgesehen. Auch für eine berufliche Fortbildung außerhalb Münchens kann das Stipendium beantragt werden. Durch die Stipendien sollen vorwiegend jüngere, noch nicht etablierte Künstler*innen gefördert werden. Zusätzlich kann der Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis für Musik vergeben werden. Über die Vergabe entscheidet der Stadtrat auf Vorschlag einer Jury.

Die Stipendienvergabe für Projekte im Rahmen eines Studiums oder für unterrichtsbegleitende Projekte ist ausgeschlossen. Zu beachten ist, dass Produktionen von Musikalben oder -videos im Bereich Popmusik seit 2019 durch ein eigenes Vergabeverfahren gefördert werden und im Rahmen dieser Ausschreibung nicht berücksichtigt werden können.

Die ausführlichen Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen sind unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen abrufbar.