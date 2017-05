STOMP kommt! – 13. bis 18. Juni 2017 im Circus Krone München

Der einzige deutsche STOMP-Performer Dominik Schad war am 4. Mai 2017 auf Stippvisite nach München und prüft die bayerische Mass auf Rhythmustauglichkeit.

STOMP – Das furioseste, originellste und witzigste Rhythmusspektakel der Erde ist vom 13. bis 18. Juni 2017 wieder in München im Circus Krone zu erleben – und sorgt für staunende Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte Lachmuskeln!

Der aus dem Allgäu stammende Dominik Schad ist weltweit der einzige männliche STOMP-Performer und am 4. Mai 2017 auf Stippvisite in München. STOMP zeichnet sich durch ihre Rhythmusakrobatik auf Alltagsgegenständen, wie Waschbecken, Mülltonnen und Besen aus. Die STOMP-Erfinder und Kreativ-Köpfe, Luke Cresswell und Steve McNicholas aus Brighton, und ihre Performer sind ständig auf der Suche nach neuen Instrumenten.

Kann man auf Bierkrügen, die mit ausgestrecktem Arm getragen werden, eine Symphonie spielen? Die fesche Kellnerin des Augustiner-Keller und Dominik Schad werden es herausfinden.

STOMP in München:

Ob Streichholzschachteln, Besen oder Spülbecken – der STOMP-Kosmos ist so vielfältig wie unerschöpflich. In ihm verwandeln sich die Dinge des Alltags zu singendem Müll und sinfonischem Schrott. Akustisch wird dabei alles herausgeholt, was nur möglich ist: vom rhythmischen Stillleben bis hin zum harmonischen Höllenlärm. STOMP steht niemals still und hüpft, springt, rutscht und hämmert sich seinen Weg nach vorn durch immer neue Klangwelten.

Ein vorzüglicher, wild wummernder Spaß! Was einst mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist längst zur Keimzelle eines ganzen STOMP-Universums geworden und fasziniert das Publikum weltweit. In diesem Jahr feiert das unerreichte Rhythmusspektakel 25- jähriges Jubiläum. Manhattan benannte die 8th Street in „Stomp Avenue“ um und London verlieh der Show mit dem Olivier Award den wichtigsten britischen Theaterpreis. Nun ist STOMP endlich wieder zu Gast in Deutschland und der Schweiz – fresher, faster, funnier!

