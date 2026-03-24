STOMP vom 31.03. – 06.04.2026 im Prinzregententheater München

Das internationale „Rhythmusspektakel“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) zu Gast im Prinzregententheater: STOMP, eine pulsierende, originelle und humorvolle Theaterproduktion, die ihresgleichen sucht! Mit untrüglichem Rhythmusgefühl bewaffnet, loten die herrlich eigenwilligen Charaktere dieses außergewöhnlichen Ensembles mit Alltagsgegenständen unbekannte Klangtiefen aus – frisch, neugierig und verspielt.

Von Küchenspüle, Besen und Mülltonne bis hin zu Feuerzeug, Wasserkanister und Rohrzange: Alles noch so Banale wird Teil einer erstaunlichen Inszenierung. STOMP findet Schönheit und Musik im Alltäglichen und sorgt dabei gleichermaßen für Augenblicke des Staunens wie für erschöpfte Lachmuskeln.

Seit seiner Premiere beim Edinburgh Festival 1991 hat sich STOMP zu einer Attraktion entwickelt. Die Produktion gastierte 29 Jahre am Broadway, tourt fast ebenso lang ununterbrochen um den Globus und hat mit ihrer hohen Kunst des Fingerschnippens, Besenschwingens und Mülltonnenklapperns mehr als 15 Millionen Menschen einen Adrenalinrausch beschert. Ein Bühnenereignis, das die universelle Sprache des Rhythmus, des Theaters, der Komödie und des Tanzes unwiderstehlich vereint und mitreißend zelebriert.

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