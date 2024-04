Strafjustizzentrum Nymphenburger Straße: Personengruppe schlägt auf 65-Jährigen ein

Am Dienstag, 23.04.2024, gegen 11:45 Uhr, kam es im Strafjustizzentrum an der Nymphenburger Straße nach einer Gerichtsverhandlung des Amtsgerichts München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 65-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer circa zehnköpfigen Personengruppe. Diese griff den 65-Jährigen körperlich an, indem sie mit Tritten und Schlägen auf diesen einschlugen bis er zu Boden ging. Dort wurde er weiterhin mit Tritten gegen den Oberkörper und Kopf angegriffen.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München körperlich angegriffen und verletzt. Erst als Justizbeamte eintrafen, konnten die Parteien getrennt werden. Der 65-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen die Beteiligten der Personengruppe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Drei Tatverdächtige (ein 48-Jähriger und ein 49-Jähriger, jeweils mit Wohnsitzen im Landkreis Augsburg und ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Günzburg) wurden nach der Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie werden im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Vor dem Strafjustizzentrum kam es während der Anzeigenaufnahme noch zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw, welche im Kontext zu der vorangegangenen Auseinandersetzung steht. Die Ermittlungen dazu laufen.

Im weiteren Verlauf kam es noch zu einer verbalen Auseinandersetzung von Angehörigen des 65-Jährigen sowie der Tatverdächtigen im Schleusenbereich des Strafjustizzentrums. Hierbei mussten die Gruppen durch Justiz- und Polizeibeamten vor Ort getrennt werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand kam es hierbei nicht zu Straftaten.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.