Straßenraub in Großhadern: 22-Jähriger geschlagen und beraubt

Am Montag, 25.10.2021, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein 22-Jähriger in der Neufriedenheimer Straße. Hier wurde er von zwei unbekannten jungen Männern angesprochen. Im Anschluss schlug einer der Täter den 22-Jährigen völlig unvermittelt ins Gesicht und stieß ihn zu Boden. Im Anschluss forderte er die Herausgabe von Bargeld und den getragenen Kopfhörern. Nachdem der 22-Jährige sein Bargeld sowie die Kopfhörer übergab, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief negativ.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbst zum Arzt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18 bis 23 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, schlank, brauner Dreitagebart; bekleidet mit grauer Jogginghose, schwarzer Weste, grauem Hoodie oder einen grauen Mütze und trug einen Mund-Nase-Schutz

Täter 2:

Männlich, ca. 18 bis 23 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, schlank, dunkler Teint, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent; bekleidet mit dunkler Jogginghose, schwarzer Jacke mit schwarzer Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neufriedenheimer Straße, Fürstenrieder Straße und Stolzenfelsstraße (Großhadern) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.