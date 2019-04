Stray Cats 40th Anniversary Tour 2019 – am 11. Juli 2019 im Münchner Zenith

1979 hat sich ein klein wenig die gute alte Rock´n Roll-Welt verändert! Punk neigte sich langsam dem Ende, New Wave war gerade schick… und Rockabilly war oldschool.

Drei junge Herren machten sich auf, die Rock-Welt zu erobern. Brian Setzer (Gitarre, Gesang), Lee Rocker (Kontrabass) und Slim Jim Phantom (Schlagzeug) waren jung, hungrig, verrückt… und verdammt gut! Von Massapeaqua/NewYork ging es wenig später ab noch UK/London… dorthin, wo Ende der 70er/Anfang der 80er Rockabilly eine Art Revival feierte.

STRAY CATS wurden relativ schnell zum absoluten Geheimtipp in der Szene. Ihre Konzerte waren wild und laut. Hier vereinten sie sich, die Punks, die Waver und die Rock´n Roller. Mit Dave Edmunds fand man einen großartigen Produzenten für die ersten Platten und diverse Support-Slots (u.a. für die Stones) wurden erfolgreich absolviert.

Legendär auch der STRAY CATS-Auftritt 1983 auf der Loreley! Dieser Wahnsinns-Auftritt in Deutschland verhalf der Band zum absoluten Durchbruch. Setzer & Co. verstanden es einfach, das Publikum in Ekstase zu versetzen. “Runaway Boys,” “Rock This Town,” “Stray Cat Strut” “(She’s) Sexy + 17,” and “I Won’t Stand in Your Way”… Ohrwürmer, nicht nur für Rockabilly-Fans.

Man trennte sich mehrmals und vereinigte sich wieder. Solo-Projekte, diverse Platten/DVD-Veröffentlichungen und hin und wieder Live-Shows.

Nun ist es endlich wieder so weit! Die Zeit ist stehen geblieben – und das ist verdammt gut so! “Rock This Town” is back! Auch München steht im Sommer auf dem STRAY CATS-Programm: am 11.07.19 kommt die Band in das Münchner Zenith. Auch wird es 2019 ein neues Studioalbum geben.

München-Termin:

11.07.2019 Zenith

Beginn: 20 Uhr

Tickets unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.