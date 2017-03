Streaming-Rekord: Ed Sheeran knackt halbe Milliarde

27.03.2017. – 500 Millionen Streams: Ed Sheeran ist der erste Künstler in Deutschland, der diese magische Hürde überspringt. Damit führt der Brite, der bei Warner Music unter Vertrag steht, nach den Kategorien „meistgestreamter Artist einer Woche“ sowie „meistgestreamter Song einer Woche“ nun auch das Segment „meistgestreamter Interpret aller Zeiten“ an. Er übernimmt die Krone von Deutschrapper Kollegah, der bei aktuell rund 480 Millionen Streams liegt. Dies zeigen die repräsentativen Streaming-Daten von GfK Entertainment.

Alleine „Shape Of You“, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde und bereits jetzt Sheerans meistgestreamter Song ist, kommt auf 60 Millionen Abrufe. Es folgen die Tracks „Photograph“, „I See Fire“ und „Thinking Out Loud“ aus seinem zweiten Album „x“.

Die Positionen drei bis fünf der hierzulande meistgestreamten Künstler belegen Drake, Eminem und David Guetta. Basis der Auswertung sind Premium- und werbefinanzierte Musik-Streams ab einer Länge von 31 Sekunden.