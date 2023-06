Streetdance-Preselection: Jetzt anmelden!

Die Chance beim ersten Streetdance-Contest bei MASH dabei zu sein

Im vergangenen Jahr noch als Side-Event im Programm, heuer erstmals in der offiziellen MASH-Family: Streetdance. Mit dabei internationale Top-Tänzer:innen, aber auch Akteur:innen die sich bei einer Preselection am Freitag, 30. Juni, um 18.00 Uhr, auf dem Theatron am Olympiasee für den Contest am Samstagabend qualifizieren können.

Wer seinen Dance-Style und seine Moves einem großen, tanzbegeisterten Publikum zeigen will und das vor einer Kulisse, die ihresgleichen sucht – und obendrein die Chance haben möchte, beim ersten offiziellen Streetdance-Contest in der MASH-Geschichte anzutreten, der sollte sich bis spätesten 18. Juni anmelden. Hier der Anmeldelink zur Preselection.

Insgesamt können sich für den Main-Contest am Samstag vier Teams (acht Athlet:innen) für die 2v2 Battles (Breaking) und fünf Tänzer:innen für den Wettbewerb 7-to-smoke (Allstyles) qualifizieren. Über den Einzug in den Contest bestimmen die drei internationalen Judges, die auch am Tag darauf die ersten Streetdance-Gewinner:innen bei MASH küren werden.

Wer dabei sein möchte, nicht zu lange warten, die Plätze sind begrenzt!