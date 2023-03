Streik beim Abfallwirtschaftsbetrieb München

Die Gewerkschaft ver.di ruft in den laufenden Tarifverhandlungen alle Mitarbeiter*innen des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) am Dienstag, 21. März, zum Streik auf. Infolgedessen bleiben alle Wertstoffhöfe, das Erdenwerk in Freimann sowie das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 an diesem Tag geschlossen. Das Wertstoff- und das Giftmobil fahren nicht. Zudem sind Teile der Verwaltung betroffen.

Die Tonnenleerungen müssen größtenteils ausgesetzt werden und können auch nicht nachgeholt werden. Wegen des Streikrechts ist es dem AWM verboten, Überstunden anzuordnen. Erst beim nächsten planmäßigen Leerungsturnus werden diese Behälter wieder bedient. Sofern an diesen Standplätzen aufgrund der ausgefallenen Leerung Zusatzmüll anfällt, nimmt der AWM diesen kostenfrei mit. Der Zusatzmüll sollte in reißfeste 70- oder 80-Liter Säcke verpackt und frei zugänglich sein. Der AWM bittet die Münchner Bevölkerung um Verständnis und darum, Müll im genannten Zeitraum möglichst noch besser zu vermeiden beziehungsweise zu reduzieren.

Gegebenenfalls weitere Informationen zum Streik und dessen Auswirkungen erhalten die Münchner*innen unter www.awm-muenchen.de.