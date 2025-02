Streit eskaliert – Mann in S-Bahn mit Glasflasche attackiert

Montagnachts (24. Februar) kam es in einer S-Bahn der Linie S2 zu einem Angriff auf einen 27-jährigen Afghanen. Nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung schlug ihm ein bislang unbekannter Mann eine Bierflasche auf den Kopf.

Gegen 01:00 Uhr eskalierte in einer Richtung Erding verkehrenden S-Bahn ein Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem im Landkreis Dachau lebenden Afghanen. Bevor die S-Bahn den Bahnhof Riem erreichte, schlug der Täter dem 27-Jährigen eine volle Bierflasche auf den Kopf. Obwohl ein Zeuge in der S-Bahn umgehend den Notruf wählte und Kräfte der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums München kurze Zeit später vor Ort waren und Fahndungsmaßnahmen einleiteten, konnte der Täter beim Ausstieg in Riem entkommen. Der Afghane der mit 0,66 Promille leicht alkoholisiert war, trug eine Platzwunde am Kopf davon, die ein eintreffender Notarzt vor Ort versorgte. Nach der Erstversorgung konnte der Afghane, der über Kopfschmerzen klagte, seinen Heimweg antreten. Die Bundespolizei veranlasste die Sicherung der Videoaufzeichnungen am Bahnhof und hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.