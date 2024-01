Streit führt zu Gesuchtem einer Schlägerei München – Nachdem es am Sonntag (28. Januar) im Hauptbahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung unter alkoholisierten Wohnsitzlosen gekommen war, bei der ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte, geriet der zweite, zunächst flüchtige Beteiligte rund 24 Stunden später, erneut wegen einer Tätlichkeit, ins Visier der Bundespolizei. Beide kamen vor den Haftrichter – einer sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Kurz vor 21 Uhr war es am Sonntag (28. Januar) vor der Bahnhofsmission am Gleis 11 des Hauptbahnhofes zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei gerieten zwei Männer mit einem 44-jährigen Polen in Streit. Die zwei traktierten den wohnsitzlosen Osteuropäer mit unzähligen Schlägen. Mitarbeiter der Bahnhofsmission waren auf den Vorfall aufmerksam geworden. Sie trennten die drei, woraufhin die beiden Aggressoren unvermittelt flohen.

Eine Streife der Bundespolizei konnte einen der beiden, einen 33-jährigen mit 2,64 Promille alkoholisierten, ebenfalls wohnsitzlosen Polen, wenig später am Ausgang Bayerstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde am Montag (29. Januar) wegen gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft angeordnet. Der 44-jährige, mit 1,64 Promille alkoholisierte Geschädigte erlitt u.a. Schwellungen im Gesicht. Zudem klagte er über Kopfschmerzen sowie Schmerzen an einem Auge sowie am Unterarm. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch vehement ab.

Am Montag (29. Januar) wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 20 Uhr auf einen Streit unter wohnsitzlosen Polen im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes aufmerksam. Ein 40-Jähriger soll dabei auf einen 39-Jährigen eingeschlagen haben. Abgleiche von Lichtbildern vom Streit am Vortag ergaben, dass der nun vorläufig festgenommene 40-Jährige der geflohene zweite Tatverdächtige der Tat vor der Bahnhofsmission war. Er wird heute dem Haftrichter wegen gefährlicher Körperverletzung zum Zwecke der Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt. Der 39-jährige Ge-schädigte wurde nur leicht verletzt; benötigte keine me-dizinische Versorgung.