Streit um die Taxirechnung eskaliert

Am Sonntag, 06.08.2023, gegen 01:10 Uhr, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen mit Wohnsitz in München und einem Taxifahrer. Der 45-Jährige wollte nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor in einen Nachtclub gefahren werden.

Während der Fahrt entwickelte sich jedoch eine verbale Uneinigkeit zwischen dem 45-Jährigen und dem Taxifahrer, weshalb der Taxifahrer anhielt und eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife um Hilfe bat.

Der 45-Jährige weigerte sich den Fahrtpreis zu begleichen und verhielt sich sehr aggressiv. Im weiteren Verlauf ging er einen der Polizeibeamten zudem körperlich an und leistete Widerstand gegen die anschließenden polizeilichen Maßnahmen.

Der 45-Jährige wurde daraufhin auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 67 geführt.