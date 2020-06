Streit unter Eheleuten wird zum versuchten Tötungsdelikt

Am Donnerstag, 28.05.2020, gegen 19:10 Uhr, gerieten eine 42-Jährige und ihr 50-

jähriger Ehemann, beide aus München, in Streit. Im Verlauf dieses Streits fügte die Frau

ihrem Ehemann eine Schnittverletzung am Hals zu. Dieser verständigte über den Notruf

die Polizei. Die 42-Jährige konnte daraufhin noch am Tatort festgenommen werden.

Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort

medizinisch versorgt. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ der zuständige

Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Die 42-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden durch die Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen.