Stromausfall aufgrund Kurzschluss im Erdkabel – Ismaning

Am Montag, 26.01.2026, gegen 21:35 Uhr, wurde bekannt, dass Teile des Gemeindegebietes Ismaning ohne Strom waren.

Über den regionalen Energieversorger konnte in Erfahrung gebracht werden, dass circa ein Drittel des Gemeindegebietes betroffen war. In Absprache mit dem Energieversorger wurden durch die Polizei Ismaning relevante Trafostationen überprüft. Dabei konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gegen 23:00 Uhr war eine funktionsfähige Stromversorgung der gesamten Gemeinde wiederhergestellt. Durch den Energieversorger konnte schließlich eine technische Ursache für den kurzzeitigen Stromausfall identifiziert werden. Eine Reparatur soll zeitnah erfolgen.