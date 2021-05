Stromausfall im Münchner Osten (Update)

Der heutige Brand in einer Baugrube in der Grafinger Straße hat weiterhin massive Auswirkungen auf die Stromversorgung im Münchner Osten (Teile von Ramersdorf, Berg-am-Laim, Haidhausen). Durch den Brand wurden rund 50 Stromkabel der Mittelspannung vollkommen zerstört. Etwa 150 Trafostationen fielen in der Folge dadurch aus und es kam zu Stromausfällen in ca. 20.000 Haushalten. Zur Ursache des Brandes, der um ca. 3.50 Uhr ausbrach, hat die Kriminalpolizei München Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen oder sachdienlichen Hinweisen.

Die SWM arbeiten seit 4 Uhr morgens mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hierfür im Einsatz. Bis mittags konnte trotz der schweren Schäden rund ein Drittel der Kunden wieder mit Strom versorgt werden. Die umfänglichen Reparaturen wurden und werden zurzeit weiter vorangetrieben. Seit 16 Uhr können weitere Teilgebiete wieder ans Netz genommen werden.

Die SWM werden die ganze Nacht hindurch an der Behebung der Schäden weiterarbeiten und sind zuversichtlich, die vollständige Versorgung spätestens morgen im Laufe des Vormittags wiederhergestellt zu haben. Eine genaue Reihenfolge der sukzessiv zuzuschaltenden Teilgebiete lässt sich aus technischen Gründen nicht vorhersagen. Die vollständige Reparatur der Leitungen wird aufgrund der erheblichen Beschädigungen noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Hintergrund zum SWM Stromnetz: Das Münchner Stromnetz ist wie ein Spinnennetz aufgebaut. Somit gibt es immer mehrere Wege zu den Kundinnen und Kunden. Durch die gemeinsame Arbeit von SWM Sicherheitsservice und Schaltmaßnahmen in der Netzleitwarte kann eine kontinuierlich wachsende Zahl von Haushalten wieder mit Strom versorgt werden.