Aufgrund eines Kabelbrands aus unbekannter Ursache ist es am Freitagmorgen gegen 3.50 Uhr zu einem Stromausfall im Münchner Osten gekommen. Betroffen davon sind etwa 20.000 Haushalte in Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim. Auch beim Verkehr kann es zu Behinderungen kommen, da etwa der Tram-Betriebshof im betroffenen Gebiet liegt und zudem teilweise Ampeln ausgefallen sind.

Der SWM Sicherheitsservice und die Polizei sind bereits an der Schadensstelle im Einsatz. Die SWM gehen von umfangreichen Reparaturarbeiten an den Kabelstrecken aus, die bis mittags dauern könnten. Sobald eine genauere Prognose möglich ist, werden die SWM informieren.