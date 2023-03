Studieninformationstage 2023 der Hochschule München

In diesem Jahr können die Studieninformationstage der Hochschule München wieder vor Ort stattfinden. Am 25. März öffnet die HM ihre Pforten in der Lothstraße 64 für alle Schüler:innen und Studieninteressierten, die auf der Suche nach dem passenden Studiengang sind und mehr über das Campusleben erfahren möchten. Digital steht bereits am 23. und 24. März eine Event-Plattform mit virtuellen Messeständen und Online-Vorträgen zur Verfügung.

Alle Fakultäten der HM werden am Präsenztag mit einem eigenen Infostand vertreten sein. Ebenso stellen die Studienberatung, studentische Initiativen sowie externe Partner wie die Agentur für Arbeit oder das Studierendenwerk ihre Angebote vor. In Vorträgen, Labor- und Werkstattführungen erfährt man alles Wissenswerte zu den einzelnen Studiengängen und kann sich live ein Bild von deren praktischer Anwendung machen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zeit: 23. bis 25. März 2023

Ort: Hochschule München, Lothstraße 64, 80335 München; Die begleitende Online-Eventplattform zu den Studieninformationstagen ist ab dem 14. März über https://studieninformationstag.hm.edu/ verfügbar.

Informationen und Programm: Infos und Programm sind auf www.hm.edu/einstieg zu finden.