Sturmtief Sabine: Update 9.30 Uhr – Kein Zugverkehr in Bayern – Pendelzüge auf Münchner Stammstrecke

Update 9.30 Uhr: Mehrere umgestürzte Bäume blockieren Bahnstrecken. Kein Zugverkehr in Bayern. Pendelzüge auf Münchner Stammstrecke

Stand 9.30 Uhr: Mehrere umgestürzte Bäume blockieren Bahnstrecken in Bayern. Einen Schwerpunkt der Störungen bildet dabei Oberbayern, der Großraum München. Aber auch im Allgäu werden “Bäume im Gleis” gemeldet. Solange der Sturm noch in voller Stärke über Bayern unterwegs ist, wird der Zugverkehr weiterhin nicht rollen können. Ausnahme: Auf der Münchner Stammstrecke fahren einzelne Pendelzüge zwischen Pasing und Ostbahnhof. Prognosen zur Wiederaufnahme des Betriebs können erst nach Beruhigung der Wettersituation gegeben werden. Erst dann können umfassend Erkundungsfahrten stattfinden und entsprechend aufgeräumt werden.

Stand 8 Uhr: Das Sturmtief gewinnt über Bayern an Stärke. Die S-Bahn München reduziert aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Geplant ist aktuell, zwischen Pasing und München-Ost einen Pendelverkehr aufrecht zu erhalten. Auf den Außenästen der S-Bahn fahren S-Bahnen die Stationen an. Aktuell werden in der Betriebszentrale von DB Netz Störungen im Landkreis München sowie angrenzende Landkreise gemeldet. In allen Fällen handelt es sich um Bäume im Gleis. Aktuell läuft die Erkundung der Schäden – beispielsweise inwieweit Oberleitungen und Infrastruktur beschädigt ist.