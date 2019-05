Sturz ins Gleis – 50-Jähriger wird von S-Bahn touchiert und nur leicht verletzt

Einen Schutzengel hatte ein 50-Jähriger, der am Donnerstagmorgen (16. Mai) im Tiefgeschoss des Hauptbahnhofes ins Gleis gestürzt war. Als er von einem Begleiter auf den Bahnsteig gezogen wurde, touchierte in eine S-Bahn. Dabei wurde er leicht verletzt.

Kurz vor sechs Uhr befand sich ein 50-jähriger Slowake – aus ungeklärten Gründen, vermutlich alkoholisiert – im Gleisbereich des S-Bahn-Tiefgeschosses im Hauptbahnhof. Ein 47-jähriger Begleiter und mit 1,04 Promille alkoholisierter Landsmann schlief auf einer Bank. Als er seinen Namen hörte und erwachte, sah er seinen Freund. Dieser versuchte vom Gleis 1 auf den Mittelbahnsteig zu gelangen. Der 47-Jährige rannte zu seinem Begleiter und zog ihn auf den Mittelbahnsteig. Eine einfahrende S-Bahn (S6 Richtung Ebersberg) erfasste den 50-Jährigen bei der Einfahrt an den Beinen. Dabei verlor der Slowake seine Schuhe. Nach ersten Auskünften trug er glücklicherweise nur Schürfwunden an den Beinen davon. Trotzdem wurde er in eine Klinik verbracht.

Eine Augenzeugin (45-jährige Italienerin) sah den Mann im Gleisbereich und informierte umgehend die Bahnsteigaufsicht, die den Nothalt auslöste. Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn erkannte bei der Einfahrt eine Person, die versuchte auf den Bahnsteig zu gelangen und eine weitere, die ihm dabei half. Der 36-Jährige gab einen Achtungspfiff und leitete zudem eine Schnellbremsung ein. In der S-Bahn kamen keine Reisenden zu Schaden. Die S6 wurde evakuiert. Der Triebfahrzeugführer abgelöst. Aufgrund des Vorfalls war die Stammstrecke bis ca. 06:50 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen betrieblichen Auswirkungen im gesamten S-Bahn-Netz.