Sturz ins Gleisbett – Eine Person tödlich verletzt

Am Montag, 20.04.2026, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein 47-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett der U-Bahnlinie 6 am U-Bahnhof „Nordfriedhof“.

Zeitgleich fuhr eine U-Bahn der Linie U6 in den Bahnhof ein. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 47-Jährige tödlich verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.