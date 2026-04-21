Sturz ins Gleisbett – Eine Person tödlich verletzt
Am Montag, 20.04.2026, gegen 17:15 Uhr, stürzte ein 47-Jähriger mit indischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett der U-Bahnlinie 6 am U-Bahnhof „Nordfriedhof“.
Zeitgleich fuhr eine U-Bahn der Linie U6 in den Bahnhof ein. Eine sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 47-Jährige tödlich verletzt.
Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.
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