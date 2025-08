Sturz ins U-Bahngleis – Mann von der U-Bahn erfasst und tödlich verletzt

Am Sonntag, 03.08.2025, gegen 01:30 Uhr, befand sich eine bislang unbekannte männliche Person im U-Bahnhof Olympiazentrum. Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der Mann in Richtung Bahnsteigkante, stolperte und stürzte dabei in das Gleisbett – unmittelbar vor eine einfahrende U-Bahn. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung wurde der Mann von der U-Bahn erfasst und tödlich verletzt.

Der U-Bahn-Fahrer wurde anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut.

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden vor.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste das Gleis für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Auf der U-Bahn-Linie U3 kam es dadurch zu Beeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.