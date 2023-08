Südkoreanische Blumenkunst im Gasteig HP8

Flower Power auf Koreanisch

Vom 17. bis 20. August findet in der Halle E die öffentliche Abschlussprüfung südkoreanischer Florist*innen mit anschließender Ausstellung statt. Zuschauen erwünscht!



„Die Möglichkeit, live bei einer Abschlussprüfung dabei sein zu können, gibt es nicht oft”, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Dazu kommen die besondere Optik und das Ambiente: Die bunten, blumigen Kunstwerke werden die ehemalige Industriehalle buchstäblich aufblühen lassen.”

Als Teil des Flower Power Festivals kreieren 14 zukünftige Floral-Stylist*innen aus Süd-Korea zwei Tage lang im Gasteig HP8 stilvolle Blumenbouquets. Sie haben dabei drei Aufgaben: Eine Tischdekoration, einen Blütenkranz und einen mehr als zwei Meter breiten Kubus zu gestalten.

Im Rahmen einer internationalen Bildungskooperation erreichen die Stylist*innen damit den höchstmöglichen Abschluss, der von der IHK und dem Floristenverband vergeben wird. Voraussetzung: Sie müssen zuvor rund 500 Unterrichtsstunden bei deutschen Floristik-Referent*innen absolviert haben – zuerst vor Ort in Korea, wohin die Referent*innen vorab gereist sind, und dann in Deutschland.

Wer bei der Prüfung live mitfiebern und sich gleichzeitig Tricks zum Blumenbinden abschauen möchte, hat dazu am 17. und 18. August die Möglichkeit. Die ideale Perspektive von oben bieten die Balkone in der Halle E. Von dort aus kann man den floralen Kunstwerken förmlich beim Wachsen zusehen. Der Eintritt ist frei.

Start ist am Donnerstag um 11 Uhr. Bis Freitag um 14 Uhr müssen die Prüflinge ihr Werk vollenden. Danach beurteilt eine Fachjury die Ergebnisse. Ab 17 Uhr werden die Zertifikate offiziell verliehen und die Ausstellung eröffnet. Am Samstag und Sonntag kann diese dann noch kostenfrei in der Halle E besucht werden.

Und wer das Floristik-Event im August verpasst, bekommt nach den Sommerferien eine zweite Chance: Am 16. September findet im Gasteig HP8 live die Bayerische Landesmeisterschaft der Florist*innen „ Silberne Rose ” statt.

Südkoreanische Blumenkunst

Donnerstag, 17.8., 11-18 Uhr: Öffentliche Prüfung

Freitag, 18.8., 10-14 Uhr: Öffentliche Prüfung

Freitag, 18.8., 17 Uhr: Verleihung und Ausstellungseröffnung

Samstag, 19.8., 8-23 Uhr: Ausstellung der Werkstücke

Sonntag, 20.8., 8-17 Uhr: Ausstellung der Werkstücke

Halle E, Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8



Eintritt frei!

Eine Veranstaltung der Gasteig München GmbH in Kooperation mit dem Fachverband Deutscher Floristen, Landesverband Bayern e.V.