“Summer in the City”: Das war der SportScheck RUN München 2019

Bejubelt von Fans, Freunden und Familien starteten am Sonntag auf der Ludwigstraße Tausende Läuferinnen und Läufer in den 41. SportScheck RUN München. Beim Halbmarathon der Frauen gewann Hannah Sassnink (GER) mit einer Siegzeit von 01:26:24 Stunden, bei den Herren holte sich David Andersag (ITA) mit 01:12:38 Stunden den Siegertitel. Den Titel „Stadtmeister München“ sicherte sich Haftom Weldaj (ERI) vom TSV Pattensen als schnellster Läufer über 10 Kilometer in 00:32:12 Stunden. Wolkenloser Himmel, Sonne und Temperaturen weit über 30 Grad machten die 41. Ausgabe zu einer besonderen Herausforderung.

„Das war ein tolles Rennen für mich. Die Temperaturen um 8 Uhr waren keine Top-Bedingungen, aber ok für mich. Ich war froh über den vielen Schatten im Englischen Garten“, sagte David Andersag kurz nach dem Zieleinlauf. Der 24-jährige Tischler und ambitionierte Amateursportler war vor vier Jahren bereits in München am Start und wurde Zweiter auf der Halbmarathon-Distanz. Die Halbmarathon-Siegerin, Hannah Sassnink (32), bei den Frauen kommt aus München, läuft für den LC Aichach und trainiert gerade für den Berlin Marathon: „Ich bin total froh über den Sieg hier. Heute hat für mich alles gestimmt, obwohl es natürlich etwas kühler hätte sein können.“ Bei 34 Grad Außentemperatur und viel Sonne waren die Bedingungen schwieriger als noch im Jahr zuvor. „Der besondere Dank geht dieses Jahr an alle Helferinnen und Helfer, die dafür sorgten, dass die Läufer bei den warmen Temperaturen genügend Flüssigkeit und Mineralien zur Verfügung hatten. Und Glückwunsch natürlich an alle Läufer. Die Stimmung auf der Strecke und im Ziel war wieder mal einmalig“, sagte SportScheck Geschäftsführer Jan Kegelberg.

Gänsehaut-Moment beim Zieleinlauf

In atemberaubender Atmosphäre auf der Ludwigstraße starteten dieses Jahr um 8 Uhr erst die Halbmarathon-Läuferinnen und -Läufer, danach die Kinder beim DAK Kids RUN. Auf die 10-Kilometer-Strecke ging es um 11 Uhr, am Mittag starteten dann noch einmal die 5-km-Läuferinnen und Läufer. 800 Meter vor dem Ziel sorgten viele Hundert Zuschauer für einen spezielle Gänsehaut-Moment beim Zieleinlauf. Vor der Wall of Fame zeigten die Teilnehmer im Anschluss ihre besten Siegerposen und teilten die per Foto-Sharing Box mit Freunden und Familie.

400 Helfer ermöglichten einzigartiges Lauferlebnis

Das warme Wetter setzte den Läufern sichtbar zu. Doch egal ob vor dem Start beim Warm-up mit den Under Armour Coaches oder beim Energie tanken mit Bio-Bananen, Erdinger Alkoholfrei sowie Adelholzener Wasser und Schorlen – die 400 Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass die Hitze den Sportlern nichts anhaben konnte. Insgesamt verteilten die Helfer 15.000 Liter Wasser und 15.000 Bananen. Von den Fans und Pacemakern wurden die Teilnehmer förmlich durch die gesamte Strecke bis zur Ziellinie getragen.

Prachtstrecke durch die Sportstadt München

Die Streckenführung über die Prachtstraße Münchens, vorbei an der Bayerischen Staatsbibliothek mit Blick auf den Odeonsplatz mit seiner Feldherrn-Halle und der Theatinerkirche, durch den königlichen Hofgarten und weiter in den Englischen Garten war bereits aus den Vorjahren erprobt und sorgte erneut für begeisterte Teilnehmer und Fans. Für die Kids ging es zwei Mal im Rundkurs bis zum Englischen Garten und zurück. Die Teilnehmer über fünf Kilometer liefen weiter bis zum Monopteros und dann wieder zurück zur Ludwigstraße. Der 10-km-Rundkurs führte die Sportler unter dem Isarring hindurch bis zum Tivoli-Kraftwerk, während die Halbmarathon-Läufer entlang der Isar den gesamten Englischen Garten durchliefen, bevor sie durch die Maxvorstadt zurückliefen.

Nils Schumann, Anna Hahner, Hilde Gerg und Sophia Flörsch sorgen für Prominenz

Auch Sport-Prominenz war dabei: 800-Meter-Olympiasieger Nils Schumann startete auf der Halbmarathon-Distanz, Olympiasiegerin Hilde Gerg ging auf der 5-km-Strecke an den Start, Rennfahrerin Sophia Flörsch absolvierte ebenfalls den Halbmarathon. Vorjahres-Siegerin Anna Hahner gab den Startschuss für den Halbmarathon. Die strahlenden Gesichter der Läuferinnen und Läufer bestätigten den Erfolg des RUNs. Den krönenden Abschluss bildete schließlich die Medaillenverleihung auf dem Red Carpet, wo ausgiebig gefeiert wurde und beim Fotoshooting die Momente verewigt werden konnten. Für die Läuferinnen und Läufer war der SportScheck RUN 2019 in München, gemeinsam mit Freunden und Familie, Fans, Organisatoren, Coaches und Helfern einmal Mehr wieder unvergessliches Erlebnis.

Alle Gewinner auf einen Blick

Halbmarathon Frauen

1.Platz: Sassnink, Hannah (GER) 01:26:24 Stunden

2.Platz: Pflügl, Susanne (GER) 01:29:36 Stunden

3.Platz: Mayrhofer, Ann-Kristin (GER) 01:29:36 Stunden

Halbmarathon Männer

1.Platz: Andersag, David (ITA) 01:12:38 Stunden

2.Platz: Schönherr, David (GER) 01:14:56 Stunden

3.Platz: Schräder, Manuel (GER) 01:17:10 Stunden

10-km Frauen

1.Platz: Kleiner, Yvonne (GER) 00:39:13 Stunden

2.Platz: Garmatter, Caroline (GER) 00:39:35 Stunden

3.Platz: Dr. McGhee, Abbey (GBR) 00:42:59 Stunden

10-km Männer