Sunrise Avenue live am 14.11.2017 in der Theaterfabrik München

Wir leben in modernen Zeiten. In einer Ära des technischen Fortschritts und der Mega-Erfindungen, in der alles ständig verfügbar, alle ständig erreichbar und rund um die Uhr miteinander vernetzt sind: Menschen aus aller Welt kommunizieren online miteinander übers World Wide Web und per Smartphone steuern wir einen großen Teil unseres täglichen Lebens. Eigentlich ironisch, dass wir im Jahrhundert der vermeintlichen Sorglosigkeiten trotzdem immer noch an einer scheinbar banalen Krankheit leiden: Herzschmerz. Die finnischen Poprock-Superstars von Sunrise Avenue analysieren auf ihrem fünften Studioalbum, warum wir offenbar verlernt haben, glücklich und zufrieden zu sein. Willkommen im „Heartbreak Century“!

Gut vier Jahre sind vergangen, seitdem die finnische Truppe um den charismatischen Frontmann und beliebten „The Voice Of Germany“-Coach Samu Haber mit dem Gold- und Platin-prämierten Top 3-Album „Unholy Ground“ ihren bisher höchsten Chartentry seit der Bandgründung im Jahr 2002 verbuchen konnte. Und auch die restlos ausverkauften Headlinertouren der skandinavischen Super-Rocker gestalteten sich als wahre Triumphzüge durch europäische Stadien. Genau der richtige Zeitpunkt für Samu, sich nach so viel Dauer-Trubel eine kleine (beziehungsweise: große) Auszeit zu nehmen, um den Kopf wieder für neue Ideen frei zu bekommen. „Mir wurde klar, dass ich dringend Abstand brauchte“, erinnert sich der 41-jährige Sänger und Songwriter. „Abstand von Finnland, von der Band und von meinem bisherigen Leben. Also habe ich mir meine Gitarre geschnappt und bin zweieinhalb Jahre ganz alleine durch die halbe Welt gereist.“ Australien, Los Angeles, London, Kopenhagen, Göteborg, Stockholm, Helsinki, Berlin – verschiedenartigste Einflüsse, die sich heute auf dem Sound von „Heartbreak Century“ wiederfinden, auf dem deutlich eine ganz neu gewonnene Freiheit zu spüren ist: Neben den klassischen, sofort wiedererkennbaren Sunrise Avenue- Soundtrademarks wie hoch ansteckenden Harmonien, rockigen Gitarren und Samu Habers unverwechselbarem Gesang haben diesmal moderne Urban Folk-Elemente Einzug gehalten, die dem Quintett eine bisher unbekannte, frische und unbeschwerte Klangnuance verleihen. Akustische Instrumente verbinden sich mit treibendem Rock zu einem organischen Mix, wie Sunrise Avenue schon auf der ersten Vorabsingle „I Help You Hate Me“ demonstrieren.

Zeitnah zum Release von „Heartbreak Century“ ist Samu Haber erneut als Jurymitglied bei „The Voice Of Germany“ (ab 19.10., Pro7) zu erleben. Ab 11.10. stellen Sunrise Avenue ihr neues Album live auf der großen Europa Heartbreak Century Tour vor.

