Sunrise Avenue Thank You For Everything The Final Tour am 26. & 27.04.2022 in der Olympiahalle München

Sunrise Avenue werden ihre Thank You For Everything Tour in das Jahr 2022 verschieben. Die Entscheidung wurde aufgrund der aktuellen Lage um die weltweite Pandemie getroffen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die entsprechenden neuen Termine.

My whole heart believes this is the last time we make these arrangements. In April next year, the world must be fully back to normal. I’m super thankful to our whole team at Contra Promotion for making such amazing effort again finding dates in each city and I just can’t wait for the lights to go out before they first show. – Samu

Für die Abschiedstour von Sunrise Avenue wurden Tickets in Rekordhöhe verkauft, Fans aus vielen verschiedenen Ländern werden bei den Konzerten erwartet.

Am 26. & 27.04.2022 um 20:00 Uhr in der Olympiahalle München (verlegt vom 10. & 12.11.21, 19. & 20.04.21, bzw. 25. & 26.07.20):

Bereits im Vorverkauf. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

