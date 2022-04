SUPERBLOOM: Line-Up der NeoNeo Stage präsentiert von PULS

Nach Verkündung aller Künstler*innen der Mainstages, ergänzt das SUPERBLOOM sein Line-Up mit zahlreichen Newcomer*innen auf der NeoNeo Stage. Am 3. und 4. September feiert das SUPERBLOOM Festival in München seine Premiere: Neben zahlreichen Superstar wie David Guetta, Megan Thee Stallion, AnnenMayKantereit und Rita Ora bekommen auch Nachwuchskünstler*innen ihre eigene Bühne. Präsentiert wird diese durch den Medienpartner PULS – dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, das bereits zahlreiche Eigenformate für junge Musiker*innen, Macher*innen und Autor*innen im Programm hat und mit Events inspiriert und fördert.

Wer auf dem Gelände des Olympiaparks echte Geheimtipps und die Stars von Morgen entdecken möchten, ist bei der NeoNeo Stage genau richtig. Hier bekommen Newcomer-Artists die Chance sich vor einem großen Publikum zu präsentieren. „Es war uns wichtig auch jungen Talenten und “New Faces” eine Bühne zu geben und in unser Festivalkonzept zu integrieren. Wir haben mit PULS einen authentischen Partner an unserer Seite, mit dem wir die gleichen Werte und Visionen teilen – gemeinsam haben wir die NeoNeo Stage kuratiert“, erklärt die Geschäftsführerin und Festivaldirektorin Fruzsina Szép das Konzept und die Idee hinter der NeoNeo Stage.

Während die bayrische Indie-Band Die Saune mit ihren deutschsprachigen, prägnanten Hooks mit allen oberbayerischen Voralpen-Klischees aufräumen, lässt die ungarische Sängerin ДEVA durch die Kombination aus ihrer zarten Feenstimme und treibenden Electro-Beats das Publikum in ganz neue Sphären eintauchen. Geballte Frauenpower kommt mit Nina Chuba, die für ihren Mix aus Pop und Rap von verschiedenen Musikmagazinen schon als Newcomer-Star des Jahres bezeichnet wird, der Wahl-Berlinerin Esther Graf, die nicht nur für ihre ausdrucksstarke Stimme und ihre eingängigen Texte, sondern auch für ihren lässigen Style bekannt ist und dem Münchner Electro-Pop-Duo Umme Block, die mit analogen Synthesizern, Beatmaschinen, Gesang und Gitarren experimentieren und dadurch ihren unverwechselbaren, eigenen Sound kreieren. Für den ein oder anderen Moshpit wird sicher das deutsche Indie-Pop-Duo Bruckner sorgen, wenn sie ihren Hit Lifestyle performen. Auch die Newcomerin Cosma Joy, die Pop-Sängerin MELE und der Deutsch-Rapper Nikan gehören zu den bestätigten Künstler*innen der von PULS präsentierten NeoNeo Stage.

Neben den musikalischen Acts werden auch die Podcaster BBQ Podcast, die auf der NeoNeo Stage Raum für wichtige Inhalte wie BIPOC und queere Themen bekommen, und die Macher vom Fussball Podcast auftreten.

Das SUPERBLOOM ist mehr als ein reines Musikfestival: Die zahlreichen Experience-Bereiche bieten ein Erlebnis für alle Sinne. In insgesamt elf verschiedenen Areas gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken, erleben und interaktiv mitzugestalten. Weitere Experience-Bereiche sowie das Line-Up des Biergartens BeerBrass&Beats werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben.

Die Veranstalter freuen sich das SUPERBLOOM Festival erstmals in München umzusetzen und gehen von einer normalen Festival-Saison ohne große Einschränkungen aus. Alle Regelungen, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gelten, werden umgesetzt.

Der Ticketvorverkauf ist bereits im November gestartet. Das 2-Tage-Ticket für Samstag und Sonntag ist ab 169 EUR erhältlich. Teen-Tickets für 12-15-Jährige werden zu einem vergünstigten Preis von 99 EUR und limitierte Kids-Tickets kostenlos angeboten. Der Vorverkauf der Tagestickets hat im März gestartet.

Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.

Alle bestätigten Acts auf der NeoNeo Stage:

Samstag:

Die Sauna ДEVA – Deva BBQ Podcast Sofia Portanet (ETEP) Umme Block (PULS) MELE (PULS) Nina Chuba (PULS)

8. Bruckner

Sonntag:

Diana Goldberg Karin Ann Fussball Podcast Juno Francis (ETEP) Cosma Joy (PULS) Mia Morgan (PULS) Nikan (PULS)

8. Esther Graf