Supreme Münchner Heimtiermesse – Vierbeiner rocken das MTC

München, 10. April 2017 – Passend zu den angenehmen Frühlingstemperaturen, zeigte die Supreme Münchner Heimtiermesse am 8. und 9. April 2017 im MTC world of fashion, Haus 1, die neuesten Trends für Vierbeiner & Co. Das sorgte nicht nur bei den zahlreichen Besuchern für glückliche Gesichter – auch Hunde & Katzen durften sich über ihre Mitbringsel von der Messe freuen: Stylische Halstücher, trendige Halsbänder & Leinen in allen Farben, eine Vielfalt von Spielzeugen und eine große Auswahl an Futter. Ehrengast war auch in diesem Jahr VIP-Mops Sir Henry mit Frauchen Uschi Ackermann, der nicht nur Autogramme gab, sondern auch sein neuestes Buch „Ein Mops, ein Buch“ zu Gunsten des Münchner Tierheims verkaufte.

In Halle 2 zog das Dogdancing-Showprogramm die Zuschauer in ihren Bann. Besonders die Performance der Blues Brothers sorgte für große Begeisterung beim Publikum. Bei den Katzen hängte die haarige Lady „Ice-Kiss“ die Konkurrenz im Schönheitswettbewerb ab.

Die munichfashion.company GmbH, Veranstalter der Supreme Münchner Heimtiermesse, zieht ein positives Fazit: „Wir haben viel Zeit in die Planung und Organisation der Messe gesteckt, um neben den zahlreichen Produktangeboten, auch mit Hilfe eines Rahmenprogramms eine Erlebnis-Welt für die ganze Familie zu erschaffen. Dies wurde von den Besuchern sehr gut angenommen und wir werden auch im nächsten Jahr in München weiter auf dieses Konzept setzen“, so die Projektleiter Stephanie Essler und Rebekka Knorr.

Die nächste Supreme Heimtiermesse findet vom 7. bis 8. Oktober 2017 in Dresden statt. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.heimtiermesse-dresden.de.

Über The Supreme Group by munichfashion.company

Die munichfashion.company GmbH wurde im Juni 2007 gegründet und ist der führende Messeveranstalter von Modemessen in Deutschland mit jährlich 11 Ordermessen an den Standorten München und Düsseldorf. Darüber hinaus vermarktet der Veranstalter die beiden fest angemieteten Messelocations: das MTC, Haus 1 in München sowie das B1 in Düsseldorf mit über 30 Fremdveranstaltungen jährlich.

Im November 2015 hat die munichfashion.company GmbH ihr Portfolio um sechs Verbrauchermessen erweitert und bedient somit neben ihrem Kerngeschäft der B2B Messen nun auch erfolgreich etablierte B2C Messen. Hierzu gehören unter anderem die Heimtiermessen in Dresden, München und Hannover sowie die Kulinaria&Vinum in Dresden.

Die B2C Messen werden – wie bereits die Modemessen – unter der Dachmarke „The Supreme Group“ vermarktet.