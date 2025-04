Nach dem schweren Surfunfall am vergangenen Mittwoch an der Eisbachwelle am Englischen Garten hat die Feuerwehr die Eisbachwelle gesperrt.

Eine neue Allgemeinverfügung, die besagt, dass die Eisbachwelle bis auf Weiteres gesperrt bleibt, wurde gestern veröffentlicht unter https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachungen.html. Die Dauer der Sperrung lässt sich noch nicht vorhersagen, dies hängt mit den Ermittlungsergebnissen der Polizei beziehungsweise Staatsanwaltschaft zusammen.